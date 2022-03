Nagyszerűen kezdett a Zsíros Tibor Magyar Kupa negyeddöntőjében a Naturtex-SZTE-Szedeák a címvédő Falco KC Szombathely ellen: a debreceni meccsen ugyanis már az első negyedben öt hármast értékesítettek a Tisza-partiak. A dobóformájuk a folytatásban sem romlott, miközben a Falco ziccereket rontott és puhán védekezett, ezt pedig kihasználta a Szedeák, amely Bognár büntetői után már tíz ponttal vezetett, 40–30. A Szedeák magasembere úgy játszott, ahogy azt idén már megszokhattuk tőle, ezúttal is erőssége volt a Naturtexnek: mellette a félidő hajrájában előlépő Szatmárinak volt nagy szerepe abban, hogy 14 ponttal vezetett a szünetben a Szedeák.

A harmadik negyedben sem változott a meccs képe, a Falco ugyan egyszer közelebb tudott lépni, de a 7–0-ás futást Alston duplája majd triplája zárta le, amivel ismét megnyugtató előnybe került a Szedeák. Az utolsó negyedet 17 pontos előnyről várhatták Bognárék, de a válogatottak sorát felvonultató (Benke Szilárdot viszont nélkülöző) Falco ilyen helyzetből is képes fordítani.

Szoros is lett a meccs, miután egy 6–0-al kezdett a Falco a negyedik negyedben, a Szedeák a negyed feléig csupán két pontot dobott, szemben a szombathelyi 13-al. Ekkor azonban jött Cook, kicsit megnyugodhatott a Szedeák, viszont Davis kipontozódott. 72–70-re feljött a Falco, viszont ekkor megint Cook szerzett egy tempót, majd Bognár csak egy büntetőt dobott be a kettőből, de megvolt az ötpontos előny, bő egy perccel a vége előtt. Keller Ákos, majd Perl volt eredményes, és máris csak egyetlen pont volt közte, amikor 40 másodperc maradt az órán. Simándi Árpád időkérése után azonban Bognár egy borzasztóan nagy triplát dobott be, amivel végül megnyerte a meccset a Szedeáknak, hiszen 78–74-ről már nem tudott visszajönni a Falco: a Naturtex-SZTE-Szedeák óriási bravúrt bemutatva legyőzte a címvédő Falcót, és ott lesz a kupa elődöntőjében.

Pénteken 15 órától az Alba-Körmend győztese lesz majd a szegediek ellenfele a debrceni Főnix csarnokban.

Falco KC Szombathely–Naturtex-SZTE-Szedeák 74–78 (19–23, 14–24, 15–18, 26–13)

Zsíros Tibor férfi magyar kupa, negyeddöntő. Debrecen, Főnix Aréna, 500 néző. Vezette: Tőzsér, Pozsonyi, Fodor.

Falco: Váradi 14/6, Somogyi 2, Clark 7/3, Golomán 2, Keller 8. Cserék: PERL 31/6, Kovács 3/3, Barac 7, Hawkins. Vezetőedző: Milos Konakov.

Naturtex-SZTE-Szedeák: Persons 16/9, Polányi 3/3, Cook 11/3, BOGNÁR 23/12, ALSTON 11/9. Cserék: Davis 3/3, Szatmári 9/3, Keller, Kerpel-Fronius, Filipovic 2.

Kipontozódott: Barac (39.), ill. Davis (37.).

Simándi Árpád:Nagyon boldog vagyok! Egész mérkőzésen jól védekeztünk, az utolsó negyedben picit megállt a támadójátékunk, de megmutattuk, hogy nagyon nagy szívünk van!