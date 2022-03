Huszonöt meccs után közel ötvenszázalékos mérleggel, 12 győzelemmel és 13 vereséggel áll az NB I/A csoportjában a Naturtex-SZTE-Szedeák, amely így a középházban küzdhet majd a rájátszásbeli helyek valamelyikéért.– A tavaly megszerzett bronz­érem után tisztában voltunk azzal, hogy idén még nehezebb dolgunk lesz. Egyrészt mert a csapattal szembeni elvárások megnőttek, másrészt mert a magyar bajnokság évről évre erősebb és kiegyensúlyozottabb, egyáltalán nem könnyű jó eredményt elérni, erre azok a klubok szolgáltatnak példát, amelyek nálunk nagyobb költségvetéssel működnek, mégis mögöttünk helyezkednek el a tabellán. Ezek után különösen örömteli, hogy versenyben va­­gyunk a rájátszásért, és ebben az idényben is sikerült bravúrokat véghez vinnünk, gondoljunk többek között a Szolnok elleni sikerre vagy a Debrecen elleni kettős győzelemre – összegzett Kardos Péter, a klub elnöke.



Hangsúlyozta, az eredményeiket úgy érik el, hogy a 2010-es feljutáskor megfogalmazott alapelveket az elmúlt 12 évben egyetlen pillanatig sem adták fel.

– Ebben a szezonban a kü­­lön klasszist képviselő Falco mellett a Szedeák az egyetlen klub, amely a bajnokság kezdete óta a megengedett öt külföldi játékos helyett csak négy légióst foglalkoztat, és a statisztikák szerint az NB I. mezőnyében csak a Falcóban és az Albában töltenek több időt a magyar játékosok a pályán, mint nálunk. Ugyancsak büsz­­kék lehetünk arra, hogy ne­­künk az U23-as szabály miatt nem kellett máshonnan „vadásznunk” az élvonalban bevethető fiatal játékosokat, Balogh Szilárd, Polányi Kristóf és Szatmári Zsombor személyében olyan egyetemista U23-as kosarasaink vannak, akik a Szedeákban nőttek fel, és az A csoportban is kiválóan megállják a helyüket. Arról már nem is beszélve, hogy a csapatunkat két tősgyökeres szegedi edző, Simándi Árpád és Kiss Zsolt irányítja, márpedig a hazai meccseink nézőszáma és hangulata jól mutatja, hogy a közönség egyre inkább értékeli a szegediséget és a helyi értékeink megbecsülését. Ter­­mészetesen azon leszünk, hogy a folytatásban is szép győzelmekkel háláljuk meg a szurkolók támogatását – zárta Kardos Péter.