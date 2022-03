Harmadjára lehet ott a Zsíros Tibor Magyar Kupa nyolcas döntőjében a Naturtex-SZTE-Szedeák. Az eseménynek ezúttal Debrecen és a Főnix csarnok ad otthont, csütörtökön a négy negyeddöntővel kezdődik a háromnapos esemény.



Éppen a nyitómeccs a szegedieké, akik 13 órától játszanak: Kerpel-Fronius Balázsék számára a legnehezebb ellenfelet hozta a sorsolás, hiszen a kupában és a bajnokságban is címvédő Falco KC Szombathellyel találkoznak a Tisza-partiak. A Falco megnyerte a múlt héten véget ért alapszakaszt, és abszolút esélyesként várhatja a kupahétvégét is. Persze egy meccsen, pláne csütörtökön kora délután bármi előfordulhat, éppen ez adhatja a kupa varázsát is.



A Szedeák tavaly is ott volt a kupában, akkor a Debrecen elleni negyeddöntőt elveszítette, így véget ért számára a sorozat. A Falco a Pécset és a Szolnokot győzte le 2021-ben, majd a fináléban éppen a DEAC-ot múlta felül, és hódította el története első magyar kupáját.

A két csapat idei két bajnoki meccsét egyaránt a Falco nyerte meg, novemberben a még Szrecsko Szekulovics vezette Szedeákot 91–75-re győzte le az újszegedi sportcsarnokban, majd februárban 93–72 veszített a Naturtex az Arena Savariában.



A negyeddöntők győztesei pénteken 15 és 18 órától játsszák az elődöntőket, majd szombaton jönnek a helyosztók.