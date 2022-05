Összesen húsz alkalommal vál­­tozott, éppen melyik csapat vezetett a szerda esti Naturtex-SZTE-Szedeák–Oroszlány mérkőzésen. A két csapat remek meccset játszott egymással, az újszegedi sportcsarnokban pe­­dig ezúttal is kiváló volt a hangulat – ám az idén megnyert sok végjáték után ez most egy olyan meccs volt a Tisza-partiaknak, amelyen az utolsó percekben nem hoztak jó döntéseket.A győzelemmel az OSE lett a hatodik, és játszhat majd a Körmenddel a legjobb nyolc kö­­zött, míg a Naturtex így a nyolcadik helyen végzett a középszakaszt követően. Érthetően csalódottak voltak a szegedi játékosok és a stáb a szerdai bajnoki után, de az már a meccs előtt is eldőlt, hogy a csapat ott lesz a rájátszásban, méghozzá egymást követő má­­sodik évben, erre pedig még soha nem volt példa a klub tör­­ténelmében.

Negyven percen keresztül küzdöttünk és akartunk, ez a csapat pedig többször megmutatta, hogy sosem adja fel. Az első tizenöt percben nagyon jól játszottunk, utána sajnos nem tudtunk azon a szinten játszani. Azon dolgozunk, hogy ezt a periódust feltornázzuk harmincöt vagy negyven percre. Most még fáj, hogy nem sikerült megszerezni a hatodik helyet, de mostantól csakis a Falco elleni párharcra koncent­rálunk, és előre tekintünk – mond­­ta a meccs után Simándi Ár­­pád, a Naturtex-SZTE-Szede­­ák vezetőedzője.



Kerpel-Fronius Balázsék el­lenfele így a Falco KC Szombathely lesz majd a negyeddöntőben. A címvédő ellen egyébként rendre jó meccseket játszott az utóbbi időszakban a Szedeák, elég csak a magyar kupa negyeddöntőjére gondolni, ahol nagy meglepetésre sikerült bú­­csúztatniuk a szegedieknek a kupában és a bajnokságban is címvédő sárga-feketéket. Az előző szezonban a bajnoki elődöntőben csapott össze a két csapat egy három győzelemig tartó párharc keretein belül, akkor a Falco 3:1-gyel lépett tovább a döntőbe, de azt az újszegedi megnyert meccset alighanem sokan emlegetik majd még évek múlva is.



A Magyar Kosárlabdázók Or­­szágos Szövetségének tájékoztatása alapján a rájátszás szerdán kezdődik majd, a második meccseket szombaton, míg a harmadik találkozókat utána kedden rendezik – a továbbiak pedig már az eredményektől is függnek.



A negyeddöntők párosításai a következők:

Szombathely–Naturtex-SZTE-Szedeák, Szolnok–Kecskemét, Körmend–Oroszlány, Sopron–Alba Fehérvár.