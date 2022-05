Labdarúgás, Csongrád-Csanád megye. A megyei I. osztály 22. fordulójának nyitómeccsén jól élt a második esélyekkel a Szeged-Csanád Grosics Akadémia II., amely a több kipattanó labda után is volt eredményes, és tulajdonképpen a szünetre eldöntötte a három pont sorsát.

A listavezető SZVSE kezdőcsapata öt helyen is megváltozott a szerdai amatőr kupa döntőben pályára lépett csapathoz képest, ám akárcsak hétközben, most is eredményes volt Andi Taci. A góllövőlistát vezető támadó előbb ballal egy bombagólt küldött a deszkiek kapujába, majd a második félidő elején Kormányos passzára érkezve volt eredményes. A több játékosát nélkülöző Deszk jól küzdött, de ezen a napon nem tudott pontot szerezni.

Véget ért a Bordány negatív sorozata, hat elveszített és nyolc nyeretlen találkozót követően újra nyerni tudtak, az Apátfalva ellen ötször volt eredményes Vasas Gábor csapata. Meglepetésre nyerni tudott az UTC Algyőn, a vendégek ugyanis egy nagyon szervezett futballal rukkoltak elő, és két kontrából is betaláltak.

Fordulatos meccset játszott egymással a Kiskundorozsma és a Szentesi Kinizsi, a hazaiak kettő-nullra és három-egyre is vezettek, de végül a Kurca-partiak egy pontot elvittek Dorozsmáról. Nagyon korán előnybe került a Tiszasziget Kiszomboron a Makó II. ellen, ám a meccs a második félidő elején dőlt el, a szigetiek végül hat góllal javították a hétközi, meglepő kupabúcsújukat.