Ezúttal a bajnoki negyeddöntőben találkozott a címvédő Falco KC Szombathellyel a Na­­turtex-SZTE-Szedeák: a ha­­zaiak keretében már ott volt az utóbbi időben sérüléssel bajlódó Váradi Benedek is, a szegedieket pedig szép számban kísérték el a drukkerek a hosszú túrára.A Falco kezdte jobban a meccset, a negyed felénél azon­ban át tudta venni a vezetést a játékba egyre inkább belemelegedő Szedeák.

Tayler Persons estében do­bott be egy triplát, majd még a büntetőt is kosárra váltotta, négypontos akciójával 19–18-ra vezetett a Naturtex. A játékrész vége a szegedieké volt, Alston látványos zsákolást mutatott be, a Szedeák pedig négy ponttal vezetett tíz perc után.

Egy harciasabb Falco jött ki a második negyedre, amely 10–2-vel indította ezt az etapot, a hazai triplákat megtörni kívánva időt is kért Simándi Árpád. Egészen a félidő utolsó két percéig tartotta a pár pontos különbséget a Tisza-parti csapat, de védekezésben nehezebben bírt a szombathelyiekkel. Clark betörése után volt először két számjegyű a különbség, jött az újabb szegedi időkérés 52–42-nél. A nagyszünetben végül 11 pontos hátrányban volt a Szedeák, Persons mellé nem igazán tudott más felnőni az első félidőben.

A trojkákat továbbra is ext­rán dobta a Falco, tizenkét tá­voli dobásból nyolcat is értékesített a címvédő, Benke trojkája után már a húsz pontot súrolta a különbség, 71–53-nál ismét magához rendelte az övéit Simándi Árpád. Több labdát eladott ekkor a Szedeák, ezt büntette a Falco, amely összességében több mint 70 százalékal dobott ekkor mezőnyből. Ezzel a szombathelyi támadójátékkal nem tudott mit kezdeni a Szedeák, amely becsületesen küzdött, de megállítania a hazaiak lendületét nem sikerült, húsz pont környékén táncolt a különbség folyamatosan. Ezt olykor át is lépte a Falco, de büntetőkkel vissza tudott jönni húsz pont alá a Szedeák.

Az utolsó negyedben már nem tudta nyílttá tenni a meccset a Szedeák, többek között Benke hibátlan triplázásának is köszönhetően. Az utolsó percekben így már a fiataloknak szavazott bizalmat Simándi Árpád, a Falco extra dobóformájára nem tudott válaszolni a szegedi csapat.

A három győzelemig tartó pár­harcban tehát megszerezte a vezetést a Falco KC Szombathely. A negyeddöntő szombaton este 19.15-től Szegeden folytatódik a második mérkő- zéssel.

Falco–Szedeák 105–86 (25–29, 31–16, 31–25, 18–16)

Tippmix férfi kosárlabda NB I./A csoport, rájátszás, negyeddöntő, 1. mérkőzés. Szombathely, Arena Savaria, 2000 néző.

Vezette: Papp, Mészáros, Horváth.

Falco: SOMOGYI 17/6, PERL 23, Clark 11/3, Golomán 9/3, Keller Á. 12/6.

Cserék: Verasztó, BENKE 21/15, Hawkins 2, Barac 10, Sövegjártó, Takács.

Vezetőedző: Milos Konakov.

Naturtex-SZTE-Szedeák: PERSONS 29/12, Balogh, Cook 13/9, Bognár 4, Alston 8.

Cserék: Davis 14/6, Polányi 3/3, Szatmári 2, Keller I. 5/3, Kerpel-Fronius 6,

Filipovics 2, Maye.

Vezetőedző: Simándi Árpád.