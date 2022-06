A Hódmezővásárhelyi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat szombaton második alkalommal rendezte meg a Pisont István kispályás Labdarúgó Tornát Hódmezővásárhelyen, a stadionban. Szerte az országból 13 csapat nevezett a megmérettetésre. A tornán jelen volt Pisont István, harmincegyszeres válogatott, ötszörös olimpiai válogatott labdarúgó is. Ő végezte a kezdőrúgást.

Tavaly rendeztük meg első alkalommal a Pisont István Kispályás Labdarúgó Tornát. A vártnál is nagyobb sikert aratott. Idén már jóval több, összesen 13 csapat jelentkezett a megmérettetésre, ami jó alkalom a találkozásra, barátságok építésére – mondta Rafael Balázs Leándrosz, a Hódmezővásárhelyi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselője. Hangsúlyozta, a cigány gyerekek szeretik a sportokat, különösen a labdarúgást.

A cigány labdarúgás élő legendája a gádorosi származású Pisont István, aki sokszoros válogatott, aki itthon és Izraelben is több bajnokságot nyert és sikeres edző. Ezért őt kértük fel, hogy adja a nevét a rendezvényhez. Tavaly és idén is személyesen is részt vesz a tornánkon – mondta a vásárhelyi roma politikus.

Pisont István a Budapest Honvéd FC klasszisa volt, a szurkolók kedvenc rigmusa a „Pisont István a legnagyobb király!” Nevét Kemény István költő versbe, a Belga együttes pedig dalba foglalta.