Ha­gyományteremtő szándékkal rendezi meg a hétvégén a dél-alföldi strandröplabda-fordulót a Vidux-Szegedi RSE, amelynél egyre népszerűbb kiegészítő sportágnak számít a strandröplabda. A sorozat több mint két évtizede létezik, főleg Békés megyében rendeznek fordulókat, ám a szegedi klub a kilencvenes években induló régiós amatőr strandröplabda-bajnokság hagyományait a Tisza-parti városban is szeretné ápolni. Éppen ezért a hétvége mindkét napján rendeznek majd meccseket, szombaton a női és férfi duók, míg vasárnap a vegyes párosok lépnek pályára a Gellért Szabad­időközpontban, ahol három pá­­lya várja majd a játékosokat.

Régen óriási dzsemborik voltak ezek a fordulók, rengeteg indulóval, az egész nyarunkat ez a program töltötte ki, imádtuk. Ebben a környezetben nevelkedtem, a nagy öregektől rengeteget tanultam a röplabda közegéről, voltak sátrazós bulik is, sok élményem és barátságom kötődik ehhez a sorozathoz. Volt, hogy postavonatot csíptünk el, hogy odaérjünk a kezdésre, de bringával is mentünk. Örülök, hogy Szegeden is lesz ilyen ese­­mény, hiszen regionálisan ismét fel lehetne emelni ezt a sorozatot, és az SZRSE-nek erre meg is van a lehetősége és ereje. Vasárnap indulok vegyes párosban, ki nem hagytam volna a lehetőséget – mondta a kezdeményezésről Tátrai Sándor, az SZRSE edzője.

A mérkőzések szombaton és vasárnap is 9 órakor kezdődnek.