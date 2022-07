Frissítés, taktikai elemek gyakorlása, gyorsítás – mivel augusztus 1-jén bajnokit játszik az MTK otthonában a Szeged-Csanád Grosics Akadémia, így a játékosok már túl vannak a nyári munka legnehezebb időszakán.

Az NB II.-es start előtti utolsó felkészülési mérkőzést szombaton játssza az előző másodosztályú sorozat negyedikje, mégpedig az NB I.-be feljutott Kecskemét otthonában. Előbb 16 órától az úgynevezett B-keret lép pályára, majd 18 órától következik az éles tesztelés mindkét fél részéről. A két klub döntése értelmében a találkozók zárt kapusak lesznek.

– Nagyon keményen dolgoztunk, elégedettek vagyunk az elvégzett munkával. A meccseken láthattuk, hogy mi az erősségünk, és azt is, hogy mit kell javítanunk. Jó úton járunk, nagyon sok erőssége van a csapatunknak, de azt is tudjuk, hogy dolgoznunk kell tovább, stabilizálnunk kell a játékunkat. Elsősorban a védekezésünket és a támadások befejezését kell még csiszolgatnunk, hogy sikeresek legyünk. Van még bő egy hetünk a munkára, és még egy meccset is játszunk addig – nyilatkozta a klub hivatalos médiafelületén az edző, Alekszandar Sztevanovics.

Mint ismert, a Kecskemét a második helyen végzett a labdarúgó NB II.-ben, így jutott fel az első osztályba. Több szegedi kötődésű játékosa is van a klubnak, ilyen a Tisza-parti város szülöttje, Grünvald Attila és Vágó Levente, a nyáron a Szegedtől két év után távozó Pejovics Danilo, az egy évet Szegeden védett Varga Bence, illetve az erőnléti edző, Buzási Péter és a sportigazgató Tóth Ákos.