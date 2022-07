Ő volt az első, aki Magyarországnak már idén kvótát szerzett a 2024-es párizsi paralimpiai játékokra. Még az előző hónapban a franciaországi Chateauroux-ban rendezték azt a világkupát, amelyen a zsombói Cél-Tudat SE kiválósága, Rescsik Csaba (18) az SH1R1 kategóriában a 10 méteres álló légpuska szakágban második lett, ezzel vívta ki az indulási jogot hazánknak.

– Nagy dolognak tartom ezt az eredményt, illetve az is komoly fegyvertény, hogy a döntőbe a hetedik helyen jutottam be, ezután pedig megcsíptem a második, még kvótát érő helyezést. A gyenge kezdés után egyre jobban teljestettem, a fináléban pedig minden összeállt. Ekkor már kevésbé volt rajtam teher, mint amikor be kellett jutni az első nyolc közé, és csak magamra fókuszálva csak azt láttam, mindig valaki kiesik körülöttem, majd benne voltam az első háromban, végül pedig második lettem. Megünnepeltük ezt az eredményt a helyszínen és itthon a családdal is, de aztán folytattuk a munkát. Ez a kvótaszerzés jó visszajelzés nekem is, de nem állunk le, hiszen lesz még idén világbajnokság is. Amíg én pihenek, addig mások azért versenyeznek majd, hogy elérjék, ami nekem már megvan. Edzeni kell még sokat, hogy a produkcióm stabil legyen, hogy a döntő izgalmai nem befolyásolják a teljesítményemet, és ha bármi is történik, megmaradjak nyugodtnak – mondta a 18. életévét július elején betöltött fiatal sportlövő.

Rescsik Csaba nemrég érkezett haza Münchenből, ahol az ötödik helyen fejezte be a versenyt SH1 R1-ben, közben új junior világcsúcsot lőtt az R7 kategória három állásos 50 méteres puska számában, ahol 9. lett.

– Mivel ebben a szakágban nehéz elképzelni, hogy a következő két évben bárki is arra a szintre feljöjjön, mint ahol én vagyok, így ez a kvóta azt is jelenti, hogy 90 százalékban én mehetek majd Párizsba. De a szövetségi kapitány természetesen figyeli az eredményeimet, nekem pedig teljesítenem kell. A müncheni ötödik hely is pontosan azért volt jó, mert látszik, hogy a szereplésem nem rosszul, de gyengébben sikerült, mint a francia városban rendezett viadal. A többiek is készülnek, az első helyért hajtanak, így nekem tanulnom kell mindkét versenyből – nyilatkozta Rescsik.

A fiatalember elég sokoldalú: röplabdázott, kajakozik, sportlövész, sőt síelt is.

– Bellamontéban tanultam meg síelni, majd egy versenyen részt is vettem Szlovákiában, ahol harmadik lettem. Most a lövészet élvezi a prioritást, de a kajakozás például rengeteg alapot, izmot adott a lövészethez, amely most kell – nyilatkozta végül Rescsik.