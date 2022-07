– A vízilabda-világbajnokság budapesti férfimérkőzésein dolgozott szakkommentátorként, de a szegedi Tiszavirág Sportuszodában is találkoztunk. Rengeteg ismerőssel összefutott, a Kásás Tamással és Biros Péterrel készült képet megosztotta közösségi oldalán. Milyen élményekkel gazdagodott?

– A Kásással való találkozás eposzi kellék, mert kis túlzással személyesen utoljára 2017-ben futottunk össze, akkor is vb-n a Margitszigeten. Meg is beszéltük, hogy akkor legkésőbb 2027-ben újra itt. Egy ilyen világbajnokság a meccseken túl a rengeteg ismerős miatt óriási élmény. Húsz mérkőzésen kommentáltam, de a szegedi nyitómeccsen, a görög–thaiföldi női összecsapáson is kint jártam. Különleges két héten vagyunk túl, örökélmény, hogy a Tiszavirágban is ilyen rangos meccseket rendeztek.

– 2017 után ismét hazánk volt a vb otthona. Kijelenthetjük, hogy a Margitsziget a vízilabda szentélye?

– Mi csak megismételjük, ezt azok jelentik ki, akik eljönnek ide játékosként, edzőként vagy közreműködőként. Legutóbb a győztes amerikai női válogatott szövetségi kapitánya irigykedett, hogy milyen csodálatos hangulatot élt meg itt. Újra és újra bizonyítja a Margitsziget, hogy fel kell kötni a gatyát annak, aki magasabb színvonalú és jobb hangulatú tornát akar rendezni ennél. Megjegyzem, a horvátok augusztus végén az Európa-bajnokságon megpróbálják felülmúlni, a hírek szerint tízezer fős uszodával készülnek. Kérdés, hogy ezt meg tudják-e tölteni. Nálunk még a záró ünnepséget is telt ház nézte végig, pedig a magyar férfiválogatott sajnos nem volt érdekelt a négy között.

– Ha már a férfiak, reális a hetedik helyük ezen a tornán?

– A látottak alapján igen, ez a válogatott a saját csúcsformájának közelében sem járt csapatként és egyénileg sem. Tavaly az Európa-bajnokságon igen, most valamiért nem. Sok okot lehet keresni, de ezt azoknak kell megtalálni, akiknek ez a feladata. Itt jegyezném meg, hogy amikor kritikával élünk irántuk, nem szabad átesnünk a Lipicai ménes túloldalára, hogy vége mindennek. Meg kell nézni az elmúlt hat-nyolc év eredményeit, hogy volt-e olyan csapat, amely mindig a négy között végzett? Elárulom, nem, még a szerbek is hiányoztak onnan kétszer. Figyelembe kell venni, hogy van hét-nyolc azonos esélyű együttes, amely pályázik az elődöntőre, így törvényszerű, hogy négynek ki kell esni. Sajnos most mi ebben benne voltunk.

– Megismétlődött a 2019-es vb-döntő. Ennyire előrébb járnak a győztes spanyolok, illetve az olaszok?

– Nem mondanám, hogy előrébb járnak, inkább előrébb végeztek. A szigorúan vett vízilabda-taktikán és technikai végrehajtáson túlmutató tűzben, szívben jobbak voltak nálunk. Ide sorolom a bronzérmes görögöket is, akik az olimpiai ezüstérem után megerősítették, rendben vannak.