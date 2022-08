– Talán az egész világbajnokság leglátványosabb örömét láthattuk a befutójukat követően.

– Többen is mondták, hogy bárhogy el tudtak volna képzelni, hogy örülök egy világbajnoki címnek, de így nem! Egyszerűen kirobbant belőlem minden. Pályafutásom során hamar, 18 évesen lettem ifjúsági és felnőtt világbajnok, túl hamar megízleltem, hogy milyen a dobogó tetején állni. Ezt követően rá kellett jönnöm, hogy egy olimpiai szám teljesen más világ, sokkal szorosabb és népesebb a mezőny. Az, hogy most olimpiai számban lettem világbajnok, ez csak fokozza az arany értékét. Én csak odáig gondolkodtam, hogy minél jobban csináljuk meg ezt a pályát, csak a célvonalban realizálódott bennem, hogy mi is történt. Nem is jellemeztem volna magunkat vb-esélyesnek, dobogóra vártam volna a párosunkat.

– Hitt még abban, hogy egyszer világbajnok lesz?

– Voltam világkupán negyedik és nyolcadik idén, pedig éremesélyesnek tartottam magamat. Az olimpián csoda volt, hogy negyedikek lettünk olyan kevés készüléssel, de rossz érzéssel töltött el, hogy kevéssel maradtunk le a dobogóról. Most nem is gondolkodtam azon, hogy hanyadikok legyünk, csak azon, hogy egy olyan pályát menjek, ami után azt tudom mondani, én megtettem mindent.

– Miben lett más 2014-es önmagához képest?

– Mindenben drasztikusan! Pszichológiailag nagyon sokat változtam, fejben jóval stabilabb lettem. Lazábban tudok kezelni olyan helyzeteket, amiket nem én uralok, mint mondjuk egy visszalőtt rajt. A tudatosságban is sokat fejlődtem, fizikoterapeutához, masszőrhöz járok, mobilizálok, igyekszem karban tartani magamat, ezáltal jobban tudok működni edzéseken is. Kevesebb a sérülés esélye, sokkal kiegyensúlyozottabbnak éreztem magam az edzéseken is, ez a versenyen meg is mutatkozott.

– Erőt adhat ez az eredmény a párizsi olimpiáig?

– Mindenképpen! Ugyanakkor helyén kell kezelni a dolgokat. Ez egy visszajelzés kell, hogy legyen számunkra, jó az út, amin vagyunk, de nem szabad hátradőlnünk, így kell mennünk tovább, és keresnünk kell a lehetőségeket, miben lehetünk jobbak.

– Sok pihenő nincs, jövő héten Eb Münchenben.

– Ilyenkor csodát nem lehet művelni, igyekszünk átmenteni a formát, de ezzel persze a többi nemzet is így van. Ugyanebben a két számban indulok majd Münchenben is. Felszabadultabb leszek a pályán, de eddig sem voltam görcsös. Egy állandóan mosolygós Nádas Bence versenyez majd az Eb-n.