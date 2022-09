– Most már rendben vagyunk, még egy kis köhögés visszamaradt, de alapvetően jól vagyunk – kezdte állapotával kapcsolatban Márton Anita, aki nem sokkal a müncheni Eb előtt kapta el a vírust, ezért kénytelen volt kihagyni a kontinensviadalt.Nemcsak ő, hanem férje és kislánya is küzdött a betegséggel – így ha kényszerűségből is, de közösen tölthettek otthon időt.

– Szeretném pozitívan felfogni, de nem volt annyira jó sajnos, hogy itthon voltunk mindannyian. Voltak napok, amikor örültünk, hogy élünk…Ilyen még nem volt nálunk, hogy mindenki beteg legyen, mikor még nem volt gyermekem, akkor lefeküdtem, és akkor keltem fel, amikor jobban éreztem magam. Most viszont muszáj volt felkelni és gondoskodni a kicsiről – tette hozzá.

A felgyógyulást követően már dobókörbe is állt a szegedi atléta, aki a pápai bronztourversenyen 16,85 méterrel tudott nyerni.

– Nehéz volt visszaállni az edzésbe, azt hittem, hogy tüdőre lesz majd nehezebb, de az ízületeim érezték meg a dolgot jobban. Az erőm elment, de ez viszonylag hamar visszajött. Két hetet voltunk itthon karanténban, most a maradék két versenyből próbáljuk kihozni a legjobbat – monda a visszatérés kapcsán.

Ami pedig a szezon hátralévő részét illeti, szombaton és vasárnap több szegedi atléta társaságában a magyar szuperligadöntőn vesz részt Márton Anita. A győri döntőben a hazai állomásokon a nyolc legtöbb pontot szerző versenyző vehet részt, Márton Anita pedig súlylökésben és diszkoszvetésben is érdekelt lesz. Jövő hétvégén pedig a debreceni csapatbajnoki döntővel zárja majd az évet.

– A korábbi tervek, hogy egy jól sikerült Európa-bajnokság után egy világbajnoki szintet is lehetne lökni, elszálltak. Ha már kiesett ez a bő két hét számomra, akkor próbáljuk a lehető legjobban fenntartani az erőszintet is, hogy az alapozómunkát a legmagasabb szintről tudjuk kezdeni – fejtette ki a jövőbeli tervekkel kapcsolatban.

A 2023-as atlétikai vb-t Budapesten rendezik majd, az augusztus 19-én kezdődő versenyre pedig még több lehetőség van a kvalifikációra.

– A törökországi fedett pályás Európa-bajnokságot mindenképpen szeretném megcélozni jövőre. Ha a lehetőségek és a körülmények engedik, akkor Montenegróban edzőtáborozunk jövőre is. Ez a program nekünk bevált az évek alatt, ezen nem változtatunk.



A Covid átírta a terveket, de még két verseny maradt az idei szezonból Márton Anita számára.

Fotó: török Attila, MW