Gyászszünet előzte meg a kezdődobást. A szegedi szurkolók vastapssal emlékeztek a csapat nemrég elhunyt egykori játékosáról, Lukács Jánosról. A hazaiak indították útjára a labdát, majd egy szövevényesebb támadás végén Tönnesen szerezte a mérkőzés első gólját, majd egy rá jellemző találattal egyenlített Lékai.

Jó volt ránézni a két kezdőcsapatra, hiszen Mikler, Rosta, Borbély, Nagy Bence és Lékai révén a magyar válogatott bő keretéből öten is pályán voltak a kezdetekben. Mindössze egy-két perc alatt játékba lendült a Szeged, így a 9. percben már 7–3 állt az eredményjelzőn. A 12. minutumban 9–5-nél talált be a vendégcsapat, majd ezt követően jött egy periódus, amikor a szegedi védelem labdaszerzéseknek köszönhetően 14–5-re lépett el a Pick. Mindössze öt percre volt ehhez szükség, a védelem mögött Mikler is bravúrt bravúrra halmozott.