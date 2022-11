Az elmúlt hetekben a Pick Szeged egyik legbiztosabb pontja Alilovic kapus, aki mérkőzésről mérkőzésre rukkol elő stabilan jó teljesítménnyel. Így volt ez szerdán este a szlovén bajnok Celje ellen is. A meccs hivatalos statisztikája szerint tíz védést mutatott be a horvát kapus, de ezúttal gólt is szerzett, üres kapura.

Íme Alilovic remek teljesítménye nagyjából másfél percbe sűrítve a Sport1 Televízió videójában.