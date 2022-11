Kőrösy-hét zajlik a közgazdasági iskolában, mely során hétfőtől péntekig számtalan program segítségével támogatják a fiatalok pályaválasztását és motivációját tehetségük kibontakoztatására. Tegnap az iskola egykori diákja, Rea Barnabás volt a vendég, aki Bánhidi Bencével érkezett az intézménybe. A Pick Kézilabda Akadémia játékosa és a Pick Szeged Kézilabdacsapat beállója saját példájukon keresztül igyekeztek megmutatni a diákoknak, hogy a tehetség és a szorgalom milyen eredményeket hozhat.

A két kézilabdázó elsőként arról beszélt, melyikük hogyan került arra a posztra, ahol játszik. Bánhidi viccesen megjegyezte: az ügyetlenek mennek a kapuba, a többiekről pedig kiderül, hol a legjobbak. Őt például lövőként játszatták először, mert magas.

– Ha azon a poszton maradok, valószínűleg az NB 3-ban lennék. Szerencsére kipróbáltak beállóként is – mesélte. Ezt követően a példaképekről esett szó. Mindketten Nagy Lászlót nevezték meg sajátjukként, Bence azonban már maga is példaképnek számít. Mint fogalmazott, ez felelősség, ugyanakkor motiválja és önbizalmat is ad számára.