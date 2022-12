Sűrű és igazán kemény hónappal zárja a 2022-es évet a Naturtex-SZTE-Szedeák, amely decemberben a Szolnokkal, a Falcóval és a Körmenddel is játszik. A sorozat kezdéseként pénteken 18 órától a kupadöntő óta először találkoznak a finálé résztvevői, ezúttal az újszegedi sportcsarnokban.

– Felemás emlékeim vannak, mert többnyire a Szolnok nyert azokon a meccseken, de persze olyan is volt, hogy mi győztünk – idézte fel a kilencvenes évekbeli összecsapásait a Hódmezővásárhely színeiben Polányi Géza, aki jelenleg a Szedeák U14/A csapatának edzője. – A legnagyobb csata kétségkívül az 1995-ös Magyar Kupa-elődöntőben zajlott, amelyet hosszabbítás után egyetlen ponttal elveszítettünk. Akkoriban a Szolnok elleni mérkőzések mindenki számára különös jelentőséggel bírtak és azokban az órákban a rend őrei sem unatkoztak, többször előfordult, hogy a vendég szurkolók buszait a megyehatárig kellett kísérni… Ami pedig a most pénteki mérkőzést illeti, bízom benne, hogy az egyre nagyobb létszámú közönség és a „Külön szektor” ismét a csapat segítségére lesz. Több olyan mérkőzést játszottunk, amelyet néhány ponttal veszítettünk el, a jelenlegi mérleg kis szerencsével sokkal jobb is lehetne. A Szolnok nemrégiben az Oroszlány otthonában vereséget szenvedett és a Szedeákot is képesnek tartom a bravúrra – mondta a pénteki meccs kapcsán a korábbi remek játékos, akinek fia, Kristóf egyre komolyabb szerephez jut a Szedeákban.

– Nem titok, hosszú évek óta nagyon sok munkát fektetett abba, hogy eljusson eddig. Végigedzette a nyarakat, motivált volt, így aztán különösen örömteli, hogy a védekezésével, a szerzett labdáival és a tripláival a csapat hasznára tud lenni. A hazai meccseket a csarnokban, az idegenbelieket a számítógép előtt ülve drukkoljuk végig az édesanyjával, otthon pedig megbeszéljük ugyan, hogy mi történt, de nem szakmázzuk túl a dolgokat, elég, ha az edzőire hallgat – tette hozzá Polányi Géza.