A sportági szakszövetségek éves összesítésében a kajak-kenusoknál rendhagyó módon két kiválóság kapta a 2022 legjobbja elismerést: a tiszaújvárosi Bragato Giada az MVM Szegedi VE versenyzőjével, Nagy Biankával együtt lett a kenus szakágban az első.

– Nem mondanám, hogy meglepetésként ért a díj, hiszen az esztendő eredményei alapján nem volt nálunk jobb, láttuk, hogy mi teljesítettünk a legjobban. Inkább megtisztelő volt, hogy végülis tényleg kiérdemelhettük ezt az elismerést. Az edzőmmel, Kása Péterrel már felemlegettük, hogy fiatalként, amikor az ifjúságiaknál az év kenusa voltam, még csak ábrándoztam arról, hogy akár a felnőtteknél is lehetek a legjobb. Elérhetetlennek tűnt, de eltelt pár év, és íme, itt vagyok mint az év felnőtt kenusa. Nagyon nagy megtiszteltetés – nyilatkozta kapunknak a délelőtti edzés után Nagy Bianka.

A duó nagyjából egyszerre tudta meg a jó hírt, mégpedig a magyar válogatott szövetségi kapitányától, Hüttner Csabától.

– Természetesen utána azonnal hívtuk egymást Giadával, megköszöntük a másiknak a jó és eredményes munkát. Nagy volt az öröm, amelyet tetézett, hogy azóta már egy szponzorautót is kaptunk. Az olimpia után az egyik márka kivonult a sportágból, így kilátástalannak tűnt, hogy nekem bármikor lesz lehetőségem ilyen autót vezetni, de most egy másik kereskedő révén mégis csak hozzájuthattunk. Amikor hívtak ebben az ügyben, majd kibújtam a bőrömből, annyira boldog voltam – nyilatkozta Nagy. – Köszönet ezért az ajándékért, és azt érzem, nem csak az eredmények, hanem a megbecsülés, az elismerés területén is szintet léptünk. Ennek most van itt a helye, hiszen eddig is voltak jó eredményeink, de a mi sportágunkban elsősorban az olimpiai számokban kell nagyot, maradandót alkotni. Sok a klasszis, és a nem olimpiai szám sikerei elvesznek. Végre mi is odakerültünk, közben pedig megjött az elismerés is érte.

Nagy Biankát a sportág legnehezebb időszakában érték ezek az elismerések.

– Szeptembert végigpihentem, majd októberben elkezdtük a téli munkát. Ekkor még nem eveztem, mert volt egy kisebb sérülésem, így egyből a téli munka, a futás, úszás, kondizás kombója következett. Közben Sevillában tíz napot eltölthettünk, akkor tudtam már kenuzni, majd február közepén megyünk Dél-Afrikába – mondta végül Nagy Bianka.