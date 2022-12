Néhány hete már Vuk Pavlovics vezetésével készül a Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli: a csapat korábbi trénere, Szlobodan Kalinics ugyanis magánéleti okok miatt nem tudta folytatni a munkáját a vásárhelyiek kispadján, amelyre így a klub addigi játékosa ült le.

– Hirtelen ért engem is a változás. Mindig is készültem erre a pályára, és úgy gondolom, ha edzősködésben gondolkozik, akkor nyitottnak kell lennie. Nem vacilláltam, amikor jött a lehetőség, majd a csapat is hamar felvette a ritmust. A szezon legnehezebb három meccsénél vettem át az irányítást, az első hazait bravúrral sikerült megnyerni. Az utóbbi két idegenbeli meccs a betegségek és a sérüléshullám miatt nem sikerült fényesen, de koncentráltak maradtunk, és dolgozunk tovább a céljainkért – mondta Vuk Pavlovics.

Pénteken 18.30-tól a sereghajtó Nyíregyháza ellen játszik idén utoljára a Kosársuli.

– Mindenképpen szeretnék nyerni, ugyanakkor nem számítok könnyű meccsre. Ellenfelünk kerete erősödött a szezon közben, a meccseik alapján feljavult a játékuk is. Ha dominánsan, koncentráltan és jó csapategységgel játszanánk, valamint limitálni tudjuk a támadásaikat, akkor nem lehet gond a győzelem – tette hozzá a vásárhelyiek trénere, aki elmondta: a betegek közül mindenki felépült, ugyanakkor a sérülések miatt még nem tudni, kire számíthat pénteken. Pavlovics kiemelte, eddig is megoldották a hiányzók pótlását, mindenki igyekezett betölteni azt a szerepet, amelyben éppen szükség volt rá.

A vásárhelyiek 11 forduló után 4 győzelemmel és 7 vereséggel a tabella 9. helyéről várhatják a visszavágókat.

– Idén talán a legnehezebb a sorsolásunk, hiszen három hazai és nyolc idegenbeli meccset játszottunk eddig. Április elejéig viszont nagyon sok hazai meccsünk lesz, így szeretnénk egy győzelmi szériát produkálni – zárta Vuk Pavlovics.