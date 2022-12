A fővárosi Gamma Party-t búcsúztatta az előző fordulóban a Vidux-Szegedi RSE, amely egyedüli NB I.-es csapatként van ott a legjobb nyolc között a magyar kupában. A legjobb négy közé jutás óriási bravúr lenne a Tisza-partiaktól, már csak annak tükrében is, hogy az ellenfél az Extraligában szereplő Kecskemét lesz.

Jó előjelekkel várhatja a meccset az SZRSE, hiszen hétvégén az egyik nagy rivális Dág otthonában arattak győzelmet Csányi Dánielék, méghozzá döntő szett után 3:2-re. Ezzel visszavágtak szezonbeli egyetlen vereségükért, amelyet október végén hazai pályán szenvedtek el a dágiakkal szemben.

– Megtisztelő egy Extraligás ellenféllel játszani, és természetesen másképp is készülünk erre a mérkőzésre. Rengeteg erőt ad a Dágon aratott győzelem, hiszen az egyik nagy riválisunk otthonában tudtunk nyerni, méghozzá elég nehéz helyzetből sikerült felállnunk. A kupamérkőzés más jellegű találkozó lesz, egy jó erőfelmérő vár ránk, ahol lemérhetjük, hol is tartunk. Szeretnénk méltó ellenfelei lenni a Kecskemétnek, akkor leszek elégedett, ha kijátsszuk magunkat, és megmutatjuk, mire is vagyunk képesek – fogalmazott a találkozót megelőzően Fésűs Erzsébet, a Vidux-Szegedi RSE vezetőedzője, aki kitért rá, minden kerettag bevethető a mai mérkőzésen.

Az Extraligában szereplő Kecskemét 11 meccs után hat győzelemmel és öt vereséggel áll a bajnokságban, legutóbb a sereghajtó Kistext otthonában szenvedett vereséget.

– Olyan csapat lesz az ellenfelünk, amelyben rutinosabb, több nagy csatát megélt játékos szerepel. Mindezzel együtt is azt szeretném, hogy ne tiszteljük túlságosan az ellenfelünket! Ritkán adatik meg, hogy egy ilyen együttest fogadhassunk, így szeretnénk kiszolgálni a nézőinket is, remélhetőleg röplabda-ünnep lesz a szerdai mérkőzés, remélem, a nézők is egy jó színvonalú meccset láthatnak majd. Ugyanakkor ha van lehetőségünk rá, szettet, vagy akár a meccset is szeretnénk megnyerni! – tette hozzá Fésűs Erzsébet.