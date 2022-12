Mikler Rolandra a Csurgó elleni hazai visszatérése után ismét számíthatott a BL-meccskeretben is Juan Carlos Pastor, öröme viszont nem lehetett felhőtlen. Nem utazott el a társakkal ugyanis betegség miatt a balszélső Alexander Blonz.

Elrontott szegedi támadásokkal indult a találkozó, amelyre nagyjából harminc szegedi szurkoló is ellátogatott. Zord időjárás fogadta a kékeket, hiszen a mérkőzés időpontjában mínusz tizenöt Celsius-fokig süllyedt a hőmérő higanyszála a Terningen Arena környékén, de napközben közelítette a mínusz húszat is…

Visszatérve a találkozóra, 2–0-val kezdtek a hazaiak, majd erre jött két szegedi válasz Tönnesen és Sostaric révén. A Szegeddel korábban összeboronált Imsgard több védést is bemutatott a hazai kapuban, így a nyolcadik minutumra visszaállt a kétgólos különbség 5–3-nál. Ezt követően viszont egy hosszabb norvég gólcsend következett, miközben a magyar bajnok futószalagon szállította a találatokat. Sokan talán pont ezt az arcát várták az egész ősszel Bombacnak, mint amit az elverumi első játékrészben mutatott. Remekül szervezte a szegedi támadásokat, de gólokat is lőtt, négyet, így a társaknak is több hely jutott. A 14. percben már 5–9 állt az eredményjelzőn.

Bodó Richárd fontos bombagólokat lőtt a második játékrész elején.

Fotós: Beate Oma Dahle / Forrás: MTI

A Magyarországon nevelkedett szerb válogatott balátlövő, Uros Borzas beállásával feljebb kapaszkodtak a hazaiak, a 25. minutumban 12–14-nél az egygólos különbségért is mehettek. Szerencsére jött egy-két fontos Alilovic-védés, gyorsgólok, így a szünetre visszaállt az megnyugtató, ötgólos differencia, 14–19.

Megváltozott játék-felfogással indította a második félidőt az Elverum, aminek köszönhetően nyíltabbá vált a mérkőzés. Megérkeztek a gyors norvég gólok, amivel visszalopakodott mínusz egyre a hazai együttes. 23–24 után viszont Martins két fontos gólt is jegyzett, valamint kiosztott egy asszisztot is Bánhidinek. Az utolsó öt perc 27–31-ről kezdődött, a gólzáport jól kezelte a Pick, így begyűjtötte a fontos két pontot.

A 2022-es esztendőt szombaton Komlón zárja a Szeged a bajnokságban.

Elverum (norvég)–OTP Bank-Pick Szeged 32–34 (14–19)

Férfi kézilabda, Bajnokok Ligája, B csoport, 10. forduló. Elverum, Terningen Arena, 2500 néző. Vezette: K. Gasmi, R. Gasmi (franciák).

Elverum: Imsgard – T. Lien 1, Vidovic, Blomgren 3, Fingren, Langaas 2, Heldal 3/2. Csere: Mizera (kapus), Berg 1, GRÖNDAHL 5/1, AWAD 4, BORZAS 4, P. ANDERSON 7, Thorkelsson 2, Hedberg. Vezetőedző: Börge Lund.

OTP Bank-Pick Szeged: Alilovic – SOSTARIC 6, Tönnesen 4, BOMBAC 4, BÁNHIDI 4, BODÓ 5, Frimmel 6/5. Csere: Gaber, Rosta, Mackovsek, MARTINS 4, Szita, Garciandía 1. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

Hétméteres: 4/3, ill. 6/5.

Kiállítás: 6, ill. 2 perc.