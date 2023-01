Január 11. és 29. között Lengyelország és Svédország lesz a férfi kézilabda elitjének otthona. Másodszor rendezik meg a világbajnokságot harminckét válogatott részvételével. Az új lebonyolítási rend 2021-ben Egyiptomban debütált, ahol végül Dánia bizonyult a legjobbnak, míg Magyarország 1997 óta a legjobb eredményét érte el azzal, hogy az ötödik helyen zárt. Bánhidi Bencéék nem álltak messze az elődöntőtől sem, hiszen a később kisdöntőt, majd a bronzmérkőzést is elbukó franciáktól büntetőpárbajban szenvedtek vereséget.

Chema első vb-je

Csalódást keltő, részben hazai rendezésű Európa-bajnokság után várhatja a ma rajtoló világbajnokságot a magyar válogatott. A huszonnégy együttes részvételével megrendezett kontinenstornán a tizenötödik helyen végzett hazánk csapata. Ezt követően távozott posztjáról Gulyás István szövetségi kapitány, akinek helyét – talán egy kicsit a szurkolók nyomására is – Chema Rodríguez vette át. A spanyol szakember nem ismeretlen számunkra, hiszen 2012 és 2017 között Veszprémben kézilabdázott, majd 2019 óta válogatottunk másodedzőjeként ténykedett.

Ellenfelek

Akárcsak a tavalyi Eb-n, ezen a világbajnokságon is megmérkőzhet a csoportkörben Izlanddal és Portugáliával Magyarország. A torna meglepetéscsapatává vált Hollandia viszont másik négyesbe került, helyette kezdésként holnap 18 órától (élő: M4 Sport) Dél-Korea lesz az ellenfele Bodó Richárdéknak. Mivel az első három helyezett jut tovább a középdöntőbe, sokan egy vállrántással intézik az ázsiaiakat. Nem szabad azonban lebecsülni őket. Ezt mutatja, hogy a hétvégén egy lengyelországi felkészülési tornán az egykori szegedi, jelenlegi barcelonai Thiagus Petrussal felálló brazilokat 28–22-re legyőzték. A házigazdától viszont már kikaptak 31–27-re, Tunéziától pedig 35–32-re. Nem kell tehát megijedni a koreaiaktól, de helyükön kell kezelni őket, ugyanis játékstílusuk azokéra a hollandokéra hasonlít, ami az Eb-n rendkívül kellemetlenül érte kézilabdázóinkat.

Különleges esemény volt a 2022-es Európa-bajnokság. A csoportmeccseiket Szegeden játszó horvátok a koronavírussal folyamatosan megbetegedő játékosaik miatt majdnem harminc kézilabdázót küldtek pályára, végül a nyolcadik pozícióban végeztek. Izland a hatodik helyig menetelt, ennek a vb-nek pedig akár az egyik titkos esélyesévé is előléphet. Erre predesztinálja őket a legutóbbi Eb gólkirálya, Ómar Ingi Magnusson, aki a német bajnok Magdeburg játékosaként idén is pazar idényt fut, akárcsak irányító csapattársa, Gisli Kristjansson. Előbbi 61, utóbbi 62 gólnál jár tíz meccsen a Bajnokok Ligájában. Magnusson a Bundesliga gólkirályi címéért is harcban áll. Nem számíthat viszont kulcsemberére, Haukur Thrastarsonra Gudmundur Gudmundsson szövetségi kapitány, mivel a 21 éves kézilabdázó éppen a Pick Arénában szenvedett keresztszalag-szakadást, amikor decemberben itt jár BL-találkozón a Kielcével.

Az Eb-hez képest talán a portugál keret erősödik a legjobban a vébére. Ez nem azt jelenti, hogy tömegesen találtak klasszis kézilabdázókat az országban, hanem ennyire szerepeltek tartalékosan. A szegedi Miguel Martinsék célkitűzése a legjobb tíz közé bekerülni, míg a magyar válogatott a legjobb hétbe vágyik. Ennek az oka, hogy az első hét helyezett olimpiai kvalifikációra mehet, ha pedig Franciaország elöl végez, a nyolcadik is nyer egy helyet a selejtezőre.

Más és több feladat várhat Szita Zoltánra a világbajnokságon, a Pickben az ősszel többnyire csak védekezett. Fotó: Szakony Attila/MW

Hiányzók

Nehéz megjósolni a magyar válogatott útját a tornán. A tényeknél maradva az elmúlt két évben berobbanó Máthé Dominikra még nem számíthat a csapat. A 23 éves jobbátlövő tavaly az Elverum játékosaként szenvedett súlyos térdsérülést. Műtét után már új csapatánál, a Paris Saint-Germainnél rehabilitál, a tervek szerint februárban mutatkozhat be klubcsapatában. Juhász Ádám sem utazhatott el Svédországba, pedig valószínűleg kulcsszerepet szánt volt neki Chema, akivel a Benficánál is együtt dolgoznak év közben. Juhász a válogatott egyik edzésén szenvedett szemsérülést, ami miatt már egy hete kórházban ápolják, és még további műtétek várnak rá.

Ahogyan már az elmúlt két világversenyen is, szegedi játékosokra épül a magyar nemzeti együttes. A kapus Mikler Roland a csapatkapitány, míg a csapat sztárja, Bánhidi Bence, aki köré épül a játék támadásban és védekezésben egyaránt. Rosta egyre inkább méltó helyettese, míg Bodó Richárd és Szita Zoltán a távoli lövőzónából jelenthet veszélyt az ellenfelek kapujára.

A magyar válogatott világbajnoki kerete: Kapusok: Mikler Roland (OTP Bank-Pick Szeged), Székely Márton (MOL Tatabánya KC) Jobbszélsők: Rodríguez Pedro (MOL Tatabánya KC), Bujdosó Bendegúz (Ferencváros) Jobbátlövők: Ilics Zoran (Telekom Veszprém), Leimeter Csaba (PPD Zagreb, horvát), Ancsin Gábor (MOL Tatabánya KC) Irányítók: Lékai Máté (Ferencvárosi TC), Hanusz Egon (TVB 1898 Stuttgart, német) Beállók: Bánhidi Bence (OTP Bank-Pick Szeged), Rosta Miklós (OTP Bank-Pick Szeged), Sipos Adrián (Telekom Veszprém), Szöllősi Szabolcs (Dabas) Balátlövők: Bodó Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), Ligetvári Patrik (Telekom Veszprém), Szita Zoltán (OTP Bank-Pick Szeged) Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüredi KSE), Kovacsics Péter (Ferencváros) Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez