Aki csak egyszer is készült labdarúgó-mérkőzésre Szőregen a Pálya téri létesítményben, az pontosan tudja, mennyire fontos lenne annak a nagyjából 130 gyereknek (lásd keretesünket), ha Szeged egyik kertvárosában felépülne egy összkomfortos, modern öltözőépület.

SOKAT DOLGOZTAK

És a hangsúly itt nem a „felépülne”, sokkal inkább a „ha” szón van. A klub rengeteg dolgot tett azért, hogy a körülmények javuljanak azután, hogy 2015-ben betiltották az öltöző használatát, amelyet később feloldottak. Volt egy telekvita, majd 2019-ben a Szőregi Rákóczi SE váratlanul visszalépett a megyei I. osztálytól, és közel volt a 100 éves egyesület megszűnése. Ekkor lépett a képbe a klub egykori labdarúgója, immár elnöke, Tóth Tibor, aki Tóth Tamással együtt az elmúlt szűk négy évben nagyon sok mindent megoldott.

Így rögtön rendezték a telekvitát a szomszéddal (2019), elindították a szőregi öltöző taós pályázatát (2020), még ebben az évben megkezdődött az első ütem építése, amelyet átvittek 2021-re, és ekkor már nem kellett hozzá önrész sem. A koronavírus-járvány miatt sajnos nem kapták meg a második ütem összegét, de 2021-ben mégis sikerült megnyerni pályázaton ezt, így pedig az első ütem körülbelül 40 és a második ütem nagyjából 69 milliós, 100 százalékos intenzitású támogatása mellett közel 110 millió forintból lehetett építeni önrész nélkül a bruttó 220 négyméteres alapterületű öltözőt.

FEL VAN TÖLTVE A KERET

A taótámogatásokat összegyűjtötték, a keretük fel van töltve, az összeg megtalálható a Magyar Labdarúgó Szövetség erre elkülönített számláján. 2022-ben már tényleges munkát is végeztek: alapoztak, alap gépészeti szerelést végeztek, majd három részelszámolást (tervek, alapozás, gépészet) adtak be, mindegyiket sikeresen lezárták, az összeget pedig kiutalta az MLSZ a számlájukra.

Hogy hol ebben a csavar? Mindjárt érkezik. Mégpedig a következőkben: mivel ez egy utófinanszírozott pályázat, először meg kell építeni, ki kell fizetni, és a beadott elszámolás jóváhagyása után kapja vissza az összeget a klub. Jelenleg két nagyobb ütem következik: a falazás, zsaluzás (körülbelül 15-20 millió), illetve a tetőzet (kb. 15-20 millió), viszont ez utóbbit már nem tudja megfinanszírozni az egyesület. Az alapozást Tóth Tibor a saját pénzéből tagi kölcsönnel megoldotta, de most a második részfeladatot már nem képes így végigvinni.

Elnök a gyerekek között: Tóth Tibor megkülönböztető mezt oszt.

Fotó: Karnok Csaba

Eközben fordult a szegedi önkormányzathoz Tóth Tibor, és a következőt kérte: segítsenek egy évre kb. 20 millió forinttal az egyesületnek, ebből a két ütemet meg tudnának csinálni egymás után. Cserébe felajánlották biztosítéknak a sportpályát (amelynek értéke kb. 250 millió forint). Először arra hivatkoztak az önkormányzatnál, hogy nincs ilyen lehetőségük, majd később meg az volt a válasz, hogy nincs rá pénz. Legutoljára ugyan jelezték, akkor adnának, ha Tóth Tibor kezeskedek a magánvagyonával, ám számára ez nem volt elfogadható.

SEGÍTSÉGET VÁRNAK, KÉRNEK

– Nem kérjük, hogy fizessenek bele az építkezésbe, csak annyit szeretnénk, hogy egy évre segítsen a város a finanszírozásban. Kerestem a bankokat, de egyszerűen elhajtottak, mert civil szervezet vagyunk, a legtöbbjük pedig nem is válaszolt. Mindent kijártunk, a telekvitát elintéztük, pályázatot nyertünk, összegyűjtöttük a támogatást, elkezdték a munkákat, adtunk már be részelszámolást is, de a hátralévő nagyobb munkákat nem tudjuk már megfinanszírozni. Az első ütemet le kell zárni idén június 30-án, addig fel kellene építeni a falakat, kifizetni a vállalkozókat, majd elszámolni – mondta lapunknak Tóth Tibor.

14 csapat, közel 130 gyerek Jelenleg a következő csapatokat versenyeztetik a Szőregi Rákóczi SE-ben: U19, U16, U14 (itt 2 csapat van), U13 (2 csapat), U11, U9 (2 csapat), U7 (2 csapat), lány U15, futsal U9, U13 és U15. Ez 14 gárda, közel 130 gyerek. Kisbuszokkal hozzák, szállítják a gyerekeket, akik többek között Szegedről, Szőregről, Deszkről, Újszentivánról járnak hozzájuk. A felnőtt csapatuk egyesült a Deszki SC-vel, és Szőreg-DSC néven a vármegyei III. osztályban szerepel.

A képlet tehát (nekünk) egyszerű: nem azt kérik, hogy fizessék ki ezt az összeget a klub helyett, hanem hogy segítsen egy évig a finanszírozásban a város, vagy innentől kezdve bárki, ám előfordulhat, nem kell egy év, fél is elég lesz, ha jól szervezik a munkákat, és jó ütemben halad minden.