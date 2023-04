– Nagyon nehezen hoztam meg a döntést, hogy elköltözöm Egerbe, hiszen régebb óta dolgozom már Algyőn, illetve a Pick Kézilabda Akadémián kapusedző vagyok, ami igazi szerelemmunka számomra. Hatalmas megtiszteltetés, hogy annál a klubnál dolgozhatok fiatal tehetségekkel, ahol én is nevelkedtem. Nagyon szeretem azt a profi hozzáállást és közeget, ami a Picknél van – nyilatkozta lapunk érdeklődésére a bejelentést követően Farkas József, a Levendula Hotel FKSE-Algyő NB I./B-s női kézilabdacsapatának vezetőedzője.

Megváltozott célok

A téli pihenő előtt mindössze két pontra volt a tabella második helyétől az Algyő. Farkas úgy fogalmazott, ekkor még a negyedik-ötödik hely is reális célkitűzésnek tűnt, de az átigazolási időszakban több játékos is távozott, így új céljaik lettek tavaszra. Ez a csapatnál maradt fiatal játékosok minél nagyobb mértékű fejlesztése, nevelése. Állítása szerint a tabellán a hetedik-nyolcadik hely a szezon végén óriási teljesítmény lenne most már csapatától.

Megfogyatkoztak

Farkas Kata az ősszel távozott, Zsikó Zsanett megsérült, Dobó Mónika visszatért Szegedre, Gadányi Maja az NB I.-es Békéscsaba kapusa lett. Szepesi Ivett, Csáki Fanni és Farkas Adrienn abbahagyta a játékot, míg februárban Egerbe igazolt Németh Imola és Miklós Kitty. Ez a névsor is jól mutatja, fontos játékosok távozásával meggyengült Farkas kerete.

Ismerőst vált

Farkas József annak a Zsadányi Sándornak a munkáját folytatja a nyártól, aki három éve éppen Szegedről igazolt Egerbe. Az viszont még nem forrt ki, melyik osztályba igazol Farkas, ugyanis az Eszterházy SC hátránya mindössze két pont a harmadik helyen a listavezető Vasassal és a Kozármislennyel szemben, vagyis akár még fel is juthat az NB I.-be.

– Az elsődleges célom, hogy tisztességesen és maximális erőbedobással fejezzem be a szezon hátralévő részét Algyőn. A nyártól Egerben ugyanazt a nívót várják el tőlem, mint ami az elmúlt tíz évben jellemezte a klubot. Ez a dobogó környékét jelenti, nekem viszont nem titkolt célom, hogy három Marosán György másodedzőjeként megnyert másodosztályú bajnoki cím után vezetőedzőként is véghez vigyem ezt – fogadkozott a jövőt illetően Farkas József.