Az már régen eldőlt, hogy a férfi tekecsapat szuperliga 2022–23-as kiírását a Zengő Alföld Szegedi TE nyerte meg. A Tisza-partiaknak egyetlen céljuk maradt: a szezon veretlenségének megőrzése.

Nem mondhatnánk, hogy a lehető legkönnyebb feladatot kapta ez ügyben a csapat, hiszen szombat 14 órától Répcelakon lép pályára – sosem volt könnyű túra a Vas vármegyei ellenfél. Ám az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy az utóbbi időben idegenben is jól ment a szegedieknek az aktuális ellenfelükkel szemben. Hazai pályán az őszi utolsó fordulóban a Zengő Alföld hazai közönség előtt 6:2-re győzött, és gyanítható, ezzel most is elégedettek lennének a Tisza-partiak így is kedveskedve a 60. életévét betöltő elnöküknek, Karsai Ferencnek.

A Répcelak sorsa is eldőlt, hiszen a Zengő Alföld és a Zalaegerszeg mögött már biztos a harmadik helye, egyben a nemzetközi kupaindulása. A szegediek októberben a világkupán, a szerbiai Apatinban szerepelnek, míg a zalaiak az Európa-, a Répcelak pedig az NBC-kupában indulhat.