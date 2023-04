Elkezdte építeni a jövő csapatát a KÉSZ-St. Mihály Szeged női labdarúgócsapata: az NB I.-ben szereplő klub ugyanis bejelentette, hogy három játékosával is szerződést hosszabbított.

Marad a csapathoz 2019-ben érkezett Papp Szidónia: a csapatkapitányi tisztséget is betöltő játékos részese volt a kiesésnek, majd a feljutásnak is. Szintén évek óta erősíti a szegedieket Sajti Krisztina, aki 2014 nyarán került a St. Mihályhoz, mostanra pedig U19-es válogatott játékossá érett.

Csupán néhány hónapja játszik a szegedieknél Ivana Trbojevics: a szerb válogatottnál is számításba vett támadót a télen szerezte meg a St. Mihály, és tavasszal már négy gólt is szerzett, vele is szerződést hosszabbított a St. Mihály.

A lányok számára a hétvége nem hoz bajnoki mérkőzést, legközelebb jövő szombaton, április 15-én a sereghajtó Újpestet fogadják a Szent Gellért Fórumban.