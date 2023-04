– Ez volt az ötödik Veszprém elleni meccsük a szezonban, és most először sikerült nyerni. Miben volt más ez a találkozó?

– A győzelem volt a legfontosabb! A kupadöntőben is léptünk már előre, most pedig nagyon fontos volt, hogy a rájátszást majd itthon kezdhessük. Sokkal több van bennünk, hiszen pár játékos most nem is játszott, jobban tudja majd a mester forgatni a csapatot. Roli fantasztikus volt, Miki extra volt elöl, de összességében azt gondolom, igazi csapatmunka volt.

– Nagyon jól ismerheti egymást a két csapat, de ki lehet-e találni ilyenkor valami újat, amivel meglephetik a riválist?

– Az egész szezonunk nagyon nehézkes volt, sok problémával küzdöttünk. Szinte minden meccsen új sérülés,betegség szólt közbe, nem is volt még ilyen nehéz szezonom a szegedi éveim alatt. Ez a rendszer úgy van felépítve, hogy mindenki kell hozzá, ha egy-két-három játékos kiesik, nagyon nehéz őket pótolni. A védekezésünk nagyon jól összeállt, és végre meg tudtuk verni a riválist.

– Mi hallatszódott először az öltözőben, egy legördülő kő hangja, hogy végre megvan a győzelem, vagy az öröm hangosabb volt?

– Mind a kettő! Az első meccsen, mikor itthon kikaptunk a Bajnokok Ligájában, azt nagyon nehéz volt feldolgozni. Ki lehet kapni a Veszprémtől, de nem úgy, hiszen tíz-tizenöt perc alatt átrohantak rajtunk. Van bennünk tüske és akarat, hogy visszavágjunk, most ez végre egy meccsen sikerült. Ezzel viszont még nem értünk el nagy dolgot, de egy pici lépést tettünk e felé. A lelkeknek és a szurkolóknak is nagyon fontos volt, hogy ez így alakuljon.

– Volt már rá példa, hogy nem a legjobban alakult a szezon, viszont a végén sikerült aranyérmet nyerni.

– Valóban, alakult már így szezonunk. Szeretnénk egy aranyérmet nyerni, erre egy lehetőségünk maradt, ehhez a Veszprém ellen kell majd két meccset nyernünk. Nem fogják könnyen adni, de mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy hasonlóan olyan jó meccset játszunk, mint szombaton.