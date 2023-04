Legutóbb 2019-ben nyerte meg a Magyar Kupát a Pick Szeged férfi kézilabdacsapata, történelme során hetedik alkalommal. Jelenleg nincs jó formában a csapat, a Bajnokok Ligája legjobb nyolc csapata közé jutásért rendezett párharcban a Telekom Veszprém ellen kettős vereséggel búcsúzott. Most Győrben feledtethetik egy aranyéremmel az elmúlt időszak rossz sorozatát a Pastor-tanítványok.

– A Dabas ellen is oda kell figyelni: fontos lenne jól kezdeni, hogy egy magabiztos győzelmet érjünk el. Ezen a meccsen mi vagyunk az esélyesek, ez egyértelmű, de ezzel együtt is tiszteljük az ellenfelet, alaposan felkészülünk rájuk. Még ennél is fontosabb azonban, hogy a saját játékunkat tudjuk játszani, ha ez sikerül, az eredményre vezet majd. Másnap pedig jöhet a döntő, a papírforma szerint a Veszprém ellen. Hogy a végén valóban pezsgőzés legyen, ahhoz minden porcikánkkal tennünk kell a győzelemért – nyilatkozta a klubhonlapon Bánhidi Bence, a Pick Szeged csapatkapitánya.