Jogosulatlan játék miatt az Iváncsától négy pontot levontak, így a vásárhelyiek elleni meccs egy bajnoki döntőnek illett be az utolsó előtti körben. A HFC keretéből több sérüléssel bajlódnak, így Schildkraut, Hegedűs, Bata, Tapiska és Orosz játékára sem számíthatott Antal Krisztián.

Kiegyenlített játékot hozott az első félidő, amelyet az eredmény is tükrözött. A játékrész második felében Vallejos találatával szereztek vezetést a hazaiak, miután egy visszagurított labdát rúgott be tizenhat méterről az elszálló vendégvédők között. Még a szünet előtt viszont egyenlíteni tudott a HFC, egy szélről elvégzett, beívelt szabadrúgást Vladul juttatott be a hazai kapuba, 1–1.

Jobban kezdte a második félidőt a Vásárhely – beadásokkal és lövésekkel veszélyeztetett –, éppen ezért fogta meg igazán az újabb hátrány. Vallejos gondolt egy majdnem negyven méterről és szánta el magát lövésre, a szitáló labdát pedig nem tudta kiütni Deczki, 2–1. A vásárhelyi Szabó gólba tartó labdáját kirúgták, majd egy vásárhelyi támadást véleményes fújással szakítottak meg, amiből az Iváncsa szerzett újabb gólt, miután Deczki kezei közül megszerezték a labdát a hazaiak, 3–1. Ekkor reklamálásért a HFC trénerét kiállították, a hazaiak pedig a hajrában beállították a 4–1-es végeredményt.

Antal Krisztián: – Egy remek utazás volt ez a szezon a hódmezővásárhelyi labdarúgásnak. Szerettünk volna győzelemmel zárni, de nem bírtuk el a kulcsjátékosaink hiányát. Mindent megtettünk a meccsen belül a sikerért. Sokan, nagyjából százan elkísértek bennünket, köszönjük a biztatásukat. Szurkolóink nélkül nem lett volna ilyen idényünk. Gratulálunk az Iváncsa megérdemelt győzelméhez és bajnoki címéhez!

Iváncsa–Hódmezővásárhelyi FC 4–1 (1–1)

Labdarúgás, NB III., Közép csoport, 37. forduló. Iváncsa, 600 néző. Vezette: Juhász Bálint (Bertalan D., Vörös).

Iváncsa: Varga Á. – Nyul, Kercsó, Sili, Jova, Kovács S., Aradi, Vallejos, Horváth B., Bányai, Madarász. Edző: Tóth András.

Hódmezővásárhelyi FC: Deczki – Ondrejó, Bogdán B. (Pesuth, 68.), Hunya, Szabó P., Irmes (Barta, 68.), Zana, Zámbori, Juhász J., Rabecz (Vastag, 81.). Vladul. Edző: Antal Krisztián.

Gólszerzők: Vallejos (35., 53.), Nyúl (80.), Aradi (88.), ill. Vladul (41.).