Tíz győzelemmel, két döntetlennel és mindössze egy vereséggel zárta a HaBaWaBát a Szegedi Vízipóló Suli U12-es együttese. A HaBaWaBa egy mozaikszó, amely a Happy Baby Water Ball szavakból jött létre. A 2006-ban alapított torna célja, hogy a gyerekek boldoganvízilabdázzanak, élvezzék a játékot. Ennek kitalálói között olyan világsztárokat találhatunk, mint a két egykori vízilabdázó, majd szövetségi kapitány Ratko Rudic és Alessandro Campagna.

– Gyönyörűen felépített tornán vettünk részt, minden úgy történt, ahogy előzetesen eltervezték. Színvonalas tornát rendeztek az olaszok, nagyjából kétszáz csapat járt Lignanóban, a hangulatra sem lehetett panasz. Azt kértem a szegedi fiúktól, hogy élvezzék a játékot ebben a gyönyörű közegben, az eredménnyel ne foglalkozzanak. Tizenkét éves gyerekek, ráérnek még életük során stresszelni, ebben a korban még az a fontos, hogy élvezzék, amit csinálnak. Mosolygósan, felszabadultan játszottak, miközben azért az alaptaktikánkat végrehajtottuk – mesélte a Délmagyarország érdeklődésére Boros Tamás, az SZVPS vezetőedzője.

Az itthonihoz képest kisebb pályán sokkal gyorsabb játékot kellett megszokniuk. Amíg a házigazda olasz csapatok ebben a strandvízilabdás életérzésben nőnek fel, addig a szegedieket a kezdetekben megzavarta, hogy némelyik medencében leért a lábuk.

– Óriási tapasztalatszerzés volt ez az egy hét minden szinten. Játékban is rengeteget tanulhattunk, mint ahogy az egymáshoz való alkalmazkodásban is előreléptünk, hiszen folyamatosan együtt voltunk és nem mindenkit kísértek el a szüleik – jegyezte meg, hogy miben fejlődtek igazán a szegediek. Most nagyjából egy hónap pihenő jön a fiúk számára, augusztusban viszont újrakezdik a munkát.

Sok pihenője Boros Tamásnak sem volt az OB I.-es szezon befejezte óta, hiszen előbb a strandvízilabda-válogatottal járt Egyiptomban, majd Szaúd-Arábiában töltött három hetet.

– Egyiptomban jött egy lehetőség, majd Fodor Rajmund segítségével jutottam ki Szaúd-Arábiába. Csodálatos három hetet töltöttem ott, két tornán vettem részt a csapatommal. Hat nap alatt kilenc meccsen ugrottam vízbe, négy negyeden át játszottam szinte végig – avatott be a részletekbe, miután ezüst-, illetve bronzéremmel térhetett haza játékosként, míg edzőként aranyéremmel a HaBaWaBáról.