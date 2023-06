Péten négy csapat, a Zengő Alföld Szegedi TE, a Répcelak, a Kaposvár és a Tiszakécske küzdött az első helyért, amelyet a szegediek szereztek meg.

– Vágytunk erre a sikerre, és jó volt a csapatunk is ahhoz, hogy megnyerjük, majd mindezt a pályán meg is mutattuk. Az érem- és a kupaátadón lehetetett érezni mindenkin, hogy újabb nagy sikert arattunk itthon, hogy ezzel is többek vagyunk és hogy a mutatott játék alapján megérdemeltük a győzelmet. Utána a közös vacsorán aztán megünnepeltük ezt az elsőséget. A torna első sora után még a Répcelak vezetett, utána következtem én, és mivel szerencsére sikerült mind a négy szettet megnyernem, onnantól már mi domináltunk, majd mire az utolsó, hatodik játékosunk, Kiss Norbert pályára került, a lényegi kérdések már eldőltek, úgy ment fel, hogy megvan az elsőség. Ennek ellenére is azt mondhatom, hogy voltak nagy párharcok – nyilatkozta a mezőny legjobbja, a szegedi Zapletán Zsombor, aki 672 fával egyéni pályacsúcsot ért el az mk négyes döntőjében Péten.

A magyar kupában egészen másképp alakul ki a végső sorrend, mint akár az egyéni, akár a csapat bajnokságon. Minden szett pontot ér, és egy csapatból egyszerre csak egy játékos lehet a pályán.

– Szokatlan, érdekes, de szerintem nem fenntartható a lebonyolítás, hiszen hat-hét órán keresztül tartott az esemény. Szó se róla, remek rendezvény volt sok komoly párharccal, de hosszú ez a fajta program azért, valljuk be – vélte a rendszerről Zapletán.

A Zengő Alföld Szegedi TE férfi tekecsapata négy sorozatban indult, ebből kettőt megnyert, egyszer második lett, míg egy sorozatban a nyolc közé jutott.

– A bajnoki cím szinte alap és a legfontosabb cél volt, az határozza meg a következő szezon nemzetközi szereplését. Az Európa-kupa második helyezése is rendben van, hiszen Münchenben egy eredményes pályán jó eredményeket értünk el. A döntőben a horvát Zapresic jobb volt, 4000 fa felett dobott, míg a Szeged még nem találkozott ezzel az eredménnyel. A Bajnokok Ligájában a második körben kiestünk az osztrák Orth ellen, itt maradt egy kis hiányérzetem, mert nem jutottunk a BL négyes döntőjébe. Talán ott lett volna a helyünk... A magyarkupa-győzelem egy jó végszó csapat szinten, hiszen hátra van még a hétvégén az egyéni országos bajnokság Tiszakécskén – mondta végül Zapletán.