Most ért véget, de már kezdődik is. Május 21-én volt az előző bajnoki szezon zárása – Kisvárdán 3–1-re nyert a csapat a Nyíregyháza ellen –, június 19-én pedig már megint edzésben van a Szeged-Csanád GA.

Nagyjából így éreztük magunkat az NB II.-es klub első szabadtári edzésén, amelyre kilátogattunk a Szent Gellért Fórumba. Az orvosi vizsgálatok, valamint az egyénre szabott feladatok otthoni elvégzése után ismét együtt dolgozott a csapat. Az első számú edzőpálya úgy nézett ki, mint egy reptér a bójáktól és a karóktól, amikor a játékosok kijöttek az öltözőből, és fél 12-kor elkezdték a bemelegítést.

A két kapus, Takács János és Molnár-Farkas Tamás Bagdi Ferenccel külön vonult, a három újonc (a szerb védő, Dimitrij Acsimovics, Magyar Zsolt és Palincsár Martin) szintén tette a dolgát, ahogy a kapós védő, Temesvári Attila is, aki iránt NB I.-es klubot érdeklődnek, de egy évig még él a szegedi szerződése. Aztán Szilágyi Zoltán, Tóth Balázs, Könczey Márk, Kővári Róbert, Gajdos Zsolt, Bíró Bence, Papp Áron, Gera Norbert és Prosser Dániel is dolgozott, visszatért a kozármislenyi kölcsönadásból Daru Bence, és a tavasszal kölcsönben Szegeden szerepelt támadó, Rácz Balázs is ott volt a tréningen.

Ezután pedig gyorsan számba vettük azokat, akik nem voltak jelen az edzésen: ilyen Szakály Dénes, Szatmári Lóránd, Géresi Krisztián, Kundrák Norbert, Farkas Aurél, Rédling Kevin, ők tehát nem maradnak.

Sérülés miatt hiányzott Beronja Zoran, míg Haruna Jammeh és a visszavonult Simon Ádám szintén távol maradt, de ez csak átmeneti, ők várhatóan az NB III.-ba feljutott tartalékcsapat körül segítenek majd.

– Akár már a héten is lehetnek újabb bejelentések, illetve az NB III.-as keret még a szabadságát tölti, ők jövő hétfőn találkoznak először – mondta a keret változására utalva Germán Tamás klub- és csapatmenedzser, miközben a vezetőedző, Alekszandar Sztevanovics és stábja pörgős, sok mozgásos tréninget vezényelt le a déli melegben.

A Szeged-Csanád GA az első edzőmérkőzését július 1-jén az NB III.-as Hódmezővásárhelyi FC ellen játssza, majd még két találkozó után július 15-én elutazik egy hétre szlovéniai edzőtáborba, ahol újabb két meccs vár rá. A labdarúgó NB II. idénye július 30-án indul.