– A cél: túlélni Roglát – mondta Bodó Richárd, mielőtt felszállt a Pick Szeged csapatbuszára, hogy nagyjából nyolc órányi utazást követően megérkezzenek a magaslati edzőtáborba egy balatonboglári tervezett megállóval – ebédelés miatt.

Népes keret utazott el Roglára, ugyanis Kárpáti Krisztián vezetőedző huszonkét játékosra számít az alapozó időszakban. A felnőtt kerettel (Mikler, Nagy M., Imsgard, Sostaric, Szilágyi, Garciandía, Stepancic, Dzialakiewicz, Bombac, Martins, Bánhidi, Gaber, Kalaras, Molina, Bodó Szita, Mackovsek, Frimmel, Jelinic) tartott három akadémista fiatal, Rea Barnabás, Varga Mihály és Radvánszki Zsolt is. A hangsúly természetesen a fizikális felkészítésen lesz az elkövetkezendő napokban, így a figyelem az erőnléti edzőre, Répásy Istvánra szegeződik majd leginkább. Naponta két tréninggel készülnek a szegediek, így a futások és a konditermi tréningek közé beékelődnek a labdás edzések is. Többször megjegyeztük már, hét játékos érkezett a nyáron, így a taktikai edzéseken őket be kell építeni a csapatba, de mindenki ismerkedik, hiszen Kárpátival még senki sem dolgozott együtt a felnőttek közül. Nagy Martin és Szilágyi Benjámin, valamint a három akadémista viszont igen.

A roglai edzőtábor jövő csütörtökön a szlovén Gorenje Velenje elleni edzőmeccsel zárul, amelyet további négy követ még. A tétmérkőzések sorozata szeptember elsején 17 órától a Pick Arénában indul majd bajnokin a He-Do B. Braun Gyöngyös ellen.

Az NB I.-es menetrend mellett a Bajnokok Ligája első négy fordulójának a pontos beosztása is megszületett, így most már biztos, hogy a francia Paris Saint-Germain ellen debütál a Tisza-partiak kispadján Kárpáti Krisztián a BL-ben. Hazai pályán, szeptember 14-én, csütörtökön 18.45-től. A második körben szeptember 21-én Kielben vizitálnak majd Bánhidi Bencéék, míg 27-én a dán Aalborgnak vághatnak vissza a tavaly kellemetlen különbségű vereségért. Október 12-én a norvégiai Trondheimben játssza majd első meccsét a Pick az új sztárcsapattal, a Kolstaddal, amely bevallottan máris anyagi problémákkal küzd.