A budapesti Nemzeti Atlétikai Központban rendezik ezen a hétvégén a 128. Atlétika Magyar Bajnokságot. Az első napon diszkoszvetésben címet védett a Békéscsabai AC színeiben a Szegedi VSE atlétika szakosztályának vezetője, Márton Anita.

Idei legjobb eredményével nyert Márton Anita, aki már az utolsó kör előtt ünnepelhetett 54,73 méteres dobásával. A diszkoszvetők országos bajnokságán, amely egyben a Dr. Józse Dezső Emlékverseny is volt, az SZVSE-t három sportoló képviselte. Közülük a 2002-es születésű Péter-Szabó Sára 42,22-vel az ötödik helyen végzett. Beregszászi Renáta 38,97-tel a hetedik, Veiland Violetta 37,15-tel a kilencedik pozícióban zárt tizenegy induló közül.

– Ahogy súlylökésben haladunk előre, az hozza magával a diszkosz eredményt is. Kicsit jobb dobás is benne lehetett volna, de nem sikerült egybe sem beletalálnom. Holnap is mindenképp a bajnoki cím a cél, jó lenne ismét 18 méter felett lökni, tehát újra egy szezoncsúcsot... – tekintett a jövőbe teljesen pozitívan Márton Anita.

Márton Anita 2022-höz hasonlóan ismét nem talált legyőzőre, ezzel tizennegyedik magyar bajnoki címét gyűjtötte be diszkoszvetésben. Szombaton súlylökésben folytatja szereplését.