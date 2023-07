A délelőtti előfutamot követően a döntőért úszhatott 200 méter gyorson Pádár Nikolett a fukuokai világbajnokságon.

Niki jól kezdett, és a negyedik helyen haladt száz méternél, jobb részideje volt, mint a délelőtti előfutamban. Az utolsó hosszon nagy hajrát indított, végül negyedik helyen ért célbe: az 1.56.55-ös idő pedig ismét egy új egyéni csúcsot jelent – egyúttal pedig ez már olimpiai szintidő is egyben!

– Az időmnek nagyon örülök, hiszen ez egy hatalmas egyéni csúcs, és megvan az olimpiai A szint. Tavaly Budapesten még a középdöntőt sem értem el, számomra már ez is egy új szint. Keményen edzek majd, hogy megmutassam, én is odavaló vagyok az olimpiára. Pórbáltam figyelni a hongokongira, végig ott voltam a lábánál-derekánál. Egyelőre ennyivel jobbak még, de a jövőben én is ott leszek majd – értékelt a futamot követően a szegedi úszó, aki végül azonban nem jutott be a szám döntőjébe, amelyről hat századdal maradt le, és így 10. helyen végzett 200 méter gyorson.