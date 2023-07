A tervezettnél is nagyobb súlyon zárt szakításban a Szegedi Lelkesedés SK súlyemelője, Nagy Péter. Legutóbb masters Európa-bajnoki címnek örülhetett, most pedig a spanyolországi La Corunában a csapatbajnokság aktuális fordulójában vett részt. Szakításban 155 kilogrammon, lökésben pedig 190-en fejezte be a versenyt, ami az egyéni eredményeket tekintve a negyedik legjobb összteljesítmény volt.

– Elégedett vagyok a hétvégi teljesítményemmel, mert helyből emeltem, szakításban ráadásul 150-et terveztem, 155 lett belőle. Edzésből mentem, így is tekintettem erre a megmérettetésre, hiszen nekem a legfontosabb a szeptemberi olimpiai kvalifikációs világbajnokság lesz Szaúd-Arábiában – összegzett a Délmagyarország érdeklődésére a harminchét esztendős Nagy Péter.

Spanyol klubjának eredményeivel kevésbé foglalkozik, ugyanis nem az a kérdés, hogy bejutnak-e a csapatbajnokság téli döntőjébe, hanem, hogy egy vagy két csapattal. Legközelebb októberben rendeznek pontgyűjtő versenyt. Ez volt a második forduló, az elsőn nem vett részt, ugyanis éppen Európa-bajnokságon járt és az ott elért eredményét beleszámították a spanyolok. Április végén szakításban 168 kilogrammon, lökésben pedig 213-on zárt a jereváni Európa-bajnokságon Nagy. Ez 381 kg-os összteljesítmény volt akkor, ami az erős ólomsúlyú mezőnyben a hetedik helyet jelentette számára Örményországban.

A világbajnokságig hivatalos verseny már csak egy vár rá, a Messzi István Emlékverseny Kecskeméten, de részvétele még egyáltalán nem biztos, hiszen a felesége a versenynapra, augusztus 11-re várja második gyermeküket. Tatai edzőtábort viszont többet is betervezett a programjába.

A madridi átszállás során pedig ismerőst látott a reptéren, ugyanis Mocsári Bence paratriatlonista is éppen La Corunába sietett versenyre.

– Már leszálltunk a spanyol fővárosban, amikor megláttam Bencét. Sajnos La Corunába nem egy géppel mentünk, de megbeszéltük, hogy kimegyek a versenyére szombaton, mivel én 14 órára végzek, ő pedig 17 körül fut. Kimentem biztatni, végül negyedik helyen végzett, majd az estét egy közös vacsorával zártuk – árulta el a szegedi súlyemelő.