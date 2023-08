100 méteren állt rajthoz a székesfehérvári U20-as Liga versenyen Kovács Árpád. Az SZVSE atlétája egy foghíjas mezőnyben 10.97-es időeredményével nyerni tudott, ezzel melegített az augusztus 7-10. között, Jeruzsálemben esedékes U20-as Európa-bajnokságra.

A korosztályos kontinensviadalon 400 méteren indul a szegedi atléta, a tervzett 32 fő helyett egyelőre 25 nevezés látható a futamban. Ez azt is jelentheti, hogy a selejtező egyben elődöntő is lehet. Egy kedvező eredmény akár biztossá tehetné Kovács Árpád tagságát az augusztusi, budapesti felnőtt világbajnokságra is, ahol a 4x400 méteres váltó tagjaként szerepelhetne.

Jeruzsálemben indul majd az SZVSE diszkoszvetője, Dobó Zsombor is, aki múlt héten negyedik lett a maribori Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon.