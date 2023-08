Az év legjobban várt és legfontosabb eseménye hivatalosan is elrajtolt. A kajak-kenu sportágban kiemelt versenyként kezelt olimpiai kvalifikációs világbajnokságon a németországi Duisburgban az első napon összesen 86 futammal kezdődött el, és az MVM Szegedi VE sportolói közül mind a hét vízre szállt.

Mivel csak Duisburgban lehet olimpiai kvótákat szerezni a négyesek versenyében, így ahogy korábban többször is kiemeltük, óriási jelentősége van a számnak. A férfiaknál mindenkinek mennie kell az elő- után a középfutamban is. A Nádas Bence, Csizmadia Kolos, Kuli István, Tótka Sándor alkotta hajó remek pályával nyerte előfutamát, ami nagy önbizalmat adhat a továbbiakra. Erre szükség is lesz, hiszen a döntőbe jutásért pénteken többek között a spanyolokkal, a németekkel és a csehekkel is meg kell mérkőznie a két szegedivel (Nádas, Kuli) startoló egységnek.

A férfiak K1 200 méteres versenyszámában és benne a harmadik előfutamban a szegedi Birkás Balázs többek között a svédek kiválóságával, Petter Menninggel került össze, és bár messzemenő következtetéseket levonni még nem lehet, az mindenképp biztató, hogy a kétszeres világbajnok az első helyen végezve jutott be a középfutamba.

A női C2 500 méteres olimpiai számban a szegedi Nagy Bianka és a tiszaújvárosi Bragato Giada kettőse az első előfutamban a kanadai Mackenzie, Vincent páros mögött ért célba, igaz, ebben a számban minden hajónak lesz jelenése a középfutamban is.

A para szakágban férfi KL1 200 méteren a szegedi Suba Róbert már döntős, hiszen futamában második lett, a nőknél VL2 200 méteren Boldizsár Dalma negyedik lett (középdöntőzik), míg Suba VL2 200 méteren második lett, ott középfutamozik, Varga Katalin pedig KL2 200 méteren másodikként egyből döntős.

Említsük meg férfi K1 500 méteren az algyői származású, győri színekben induló Kopasz Bálintot, aki az előfutamából az egyes pályáról is simán továbbjutott. Az olimpiai, világ-és Európa-bajnok klasszis második lett a német Florstedt mögött. Az időeredmények alapján egyébként a hat előfutamból ez volt a legerősebb.