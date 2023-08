– Megváltoztatja a vezetéknevét Borvetőről Gólvetőre?

– Megtisztelő és hízelgő, ha bárki is úgy érzi, érdemes vagyok arra, hogy kapjak egy becenevet a szurkolóktól. De nem tervezek ilyet.

– Tett érte... Három sikere van a Szegednek, mindhárom győztes gólt Borvető Áron szerezte. Ez azért jól hangzik, ugye?

– Tényleg jól hangzik, és jó érzés, hogy én rakhatom fel a pontot az i-re, de azért ez nem csak rajtam múlik, mögöttem ott van csapat szinten a hatalmas munka. Nyilván én vagyok az, aki befejezi a támadásokat, és ez most jól alakult eddig.

– Az előző szezonban összesen egy bajnoki gólig jutott a Haladásban, most már háromnál jár. Mennyivel másabb ez a közeg?

– Az első perctől sok szeretetet kapok a játékostársaktól, a klubtól, a szurkolóktól, mindenkitől, és ez nagyon sokat számít. Ahhoz, hogy így kezdjem ezt a szezont, kellett az előző is, hiszen az elmúlt bajnokság a pályafutásom legrosszabbja volt, de a tanulás és a fejlődés szempontjából talán a leghasznosabb. Ez egyelőre így kerek egész. Szegeden támogató és befogadó a közeg, örülök, hogy így alakulnak a dolgaink.

– Milyen eddig a saját szezonja?

– A klasszikus center játékot kérik tőlem, és szépen néz ki, jól hangzik, hogy három gólom van, de visszanézve a meccseket mindig látok sok olyan dolgot, amelyben fejlődnöm kell. Szerencsére a befejezések most ülnek, ám van mit gyakorolnom a védekezés szempontjából is, illetve szeretnék olyan meccseket, amelyen nem egy gólt szerzek, hanem minél többször helyzetbe kerülök, és ebből több találatom is lesz. Bőven van még bennem tartalék.

– Öt meccs, tizenegy pont – milyennek látja a csapat rajtját?

– Semmi más, csak egy jó, magabiztosságot adó alap a bajnokság további szakaszára. Az élmezőnyben vagyunk, de öt forduló után még talán felesleges nézni a tabellát. Minden akkor nyer értelmet, ha hasonló eredményességgel folytatjuk az NB II.-t, és folyamatosan fejlődünk a játékban.

– Fontos a pontok száma, de ugyanilyen fontos, hogy veretlen és az ötből három meccsen nem kapott gólt a Szeged.

– Ebben nagyon sok munka van. Az edzéseken látom, hogy mennyire fontos, hogy a védekezés tőlem indul, ahogy a támadás a kapustól, ehhez viszont sok-sok gyakorlás kell, és így lehet kompakt az egész csapat. Hátul rendben vagyunk, és komoly erőt ad, hogy le tudjuk hozni nullára a meccseket.

– Mennyire nehéz a szegedi kezdőben helyet kapni?

– Fel van adva a lecke mindenkinek, senkinek sincs bérelt helye, és a pályára lépő tizenegyek is mutatják, hogy folyamatosan forog a keret, a kezdő összetétele. Minden pozícióra van minőségben két-három magas szintű labdarúgó, és a versenyhelyzet az ilyen tudású játékosokra szerintem jó hatással is van. Nehéz bekerülni, de pont ezért eredményes a Szeged-Csanád GA.

– 25 évesen már rutinos játékos az NB II.-ben, mit lát a leendő feljutással kapcsolatban?

– Vasas, Honvéd, Győr, Szeged, Budafok – ez az öt csapat ott lehet a legelején. Az előző szezont leszámítva mindig volt meglepetés a feljutással kapcsolatban, gondolok itt a Kaposvárra, a Kecskemétre vagy éppen a Budafokra. Szabad verseny lesz, nem számítok olyan kiemelkedő csapatokra, mint legutóbb a Diósgyőr és az MTK.