Viszontagságos nyár után várhatja a bajnoki szezont az SZTE-Szedeák, hiszen a klub elveszítette egyik névadó szponzorát. Mint a szezonnyitó sajtótájékoztatón elhangzott, a klub továbbra is keresi az új támogatót.

– Az aktuális problémákat sikerült megoldanunk, egy szerény, de stabil anyagi háttérrel tudunk tovább dolgozni. Ennek a szezonnak a működési fedezete biztosított, és mindent megteszünk, hogy minél hamarabb pótolni tudjuk a kiesést, és köszönthessük az új névadó szponzort – mondta Kardos Péter klubelnök.

A felkészülési szezon remekül sikerült a Szedeáknak, ugyanakkor igyekeznek a földön járni a győzelmek után, így a csapat célja a bennmaradás. A szezont csakúgy, mint tavaly, most is a Zalaegerszeg otthonában indítja a Szedeák, amely kedden 18 órától debütál a bajnokságban.

– Most sokkal jobb helyzetben vagyunk, mint egy hónappal ez előtt. Csak magyar játékosokkal kezdtük el a felkészülést, nem volt egyszerű kiválasztani a külföldi játékosokat. Köszönöm a klubvezetésnek, hogy megtalálták a módját, hogy az eredeti tervekkel ellentétben nem kettő, hanem három légiósunk lesz. Volt olyan felkészülési mérkőzésünk, amikor nagyon jól játszottunk, de tudom, hogy egy bajnoki mérkőzés nem ugyanaz a kategória, mint egy felkészülési mérkőzés. Jó hangulatban várjuk a bajnokságot, bár a sorsolásunk nem egyszerű. Az elsődleges célunk, hogy bennmaradjunk, számomra pedig fontos, hogy minden játékos jobb legyen a bajnokság végeztével – összegzett Nikola Lazics, az SZTE-Szedeák vezetőedzője.

Az új idényt új csapatkapitánnyal várhatja a gárda, miután Kerpel-Fronius Balázs visszavonulását követően a 22 éves Balogh Szilárdot választották a gárda kapitányának.

– Meglepett, amikor kiderült, hogy én leszek a csapatkapitány. Sok segítséget kapok a többiektől, ez könnyíti az én dolgomat is. Fiatal a társaság, mindenki ambíciózus. Emlékszem, fiatalként nekem is jól jött, hogy volt egy biztos pont a csapatkapitány személyében, akihez bizalommal lehetett fordulni. Szeretném, ha a srácok rám is így tekintenének. Bízom benne, hogy jó eredményt tudunk elérni a szezon során – mondta a szegediek új csapatkapitánya.

A jövő szombati, Alba elleni hazai meccs előtt a klub visszavonultatja az idény elhunyt szegedi Európa-bajnok klasszis, Hódy László mezét, így a továbbiakban ötös mezben senki nem játszhat a Szedeákban.

– Volt szerencsém személyesen többször is találkozni vele, egyszer pedig a csapathoz is eljött. Nagy élmény volt vele beszélgetni, szenzációs személyisége volt, a szegedi kosárlabdázás kimagasló ikonjáról beszélünk, akit meg kell őriznünk – mondta Kardos Péter, klubelnök. Az október 7-i eseményre több korábbi kiváló kosárlabdázót, valamint egykori, szegedi kosarasokat is meghívott, de itt lesz többek között Hódy László testvére, Szabolcs is, valamint a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének főtitkára, Bodnár Péter is.