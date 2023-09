– Kapusként talán az egyik legfontosabb, hogy a védelemmel jó összhang alakuljon ki. Mennyire jött már ez létre?

– Meglepően gyorsan és jól sikerült a beilleszkedésem, nagyon hamar befogadtak a többiek. A védekezésünk stabil és az első fordulóra kezd összeállni. Sokat gyakorlunk és videózunk, az a célunk, hogy a saját játékunkat a legjobbra fejlesszük.

– Milyen csapat lehet idén a Zue.hu Szegedi VE?

– A határozott, kemény védekezés jellemezheti a játékunkat, aminek köszönhetően akár kevés gólos mérkőzéseket is megnyerhetünk majd. Mindennek köszönhetően akár megúszásokból is szerezhetünk gólokat, a hat a hat elleni és emberelőnyös játékunkat viszont még csiszolni kell. Bennünk van a fiatalos lendület is, de szerencsére a tavaszi rájátszásig még bőven lesz időnk fejlődni.

– Milyen mérkőzésre számítasz a szezon első bajnokiján a Szolnok ellen?

– Kiváló játékosok alkotják a keretüket, így a legfontosabb arra odafigyelnünk, hogy a saját játékunk rendben legyen. Ettől függetlenül egy ilyen jó csapat legyőzésére a rajtnál van a legnagyobb esély, mert ilyenkor még többet dolgoznak és fáradtabbak lehetnek a játékosok. Erre a meccsre is azzal a mentalitással ugrom medencébe, hogy győzni kell!