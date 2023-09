Ismét megrendezték a Vidux-kupa felkészülési tornát. A Lila-iskolában lebonyolított felkészülési tornán az SZRSE férfi és női csapata is gyakorolt.

Az Extraligára készülő férfiak egy hullámzó meccsen kaptak ki a Kecskeméttől, majd a Dunaújváros ellen azok a játékosok kaptak szerepet, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak. A hölgyeknél is hasonló volt a forgatókönyv, a Budaörs elleni vereséget követően az Újpest U21-es gárdája ellen már sikerült a győzelem.

– A játékosokkal megbeszéltem, nem fogok belenyúlni a felállásba. Bátor nyitásokat vártam, és az első játszmában ez nagyon jól is ment. Persze az elején a Kecskemét is sok hibát vétett, viszont utána talán túlságosan megnyugodtunk a jó kezdés miatt, picit beragadtunk, a Kecskemét viszont magára talált. Ekkor is tartottam, hogy nem nyúlok a játékba, mert nekem és a fiúknak is tanulság, hogyan tudunk kijönni vagy épp nem-kijönni egy-egy szorult helyzetből. Pintér Barnabás betegsége miatt a második meccsen a feladó maradt, de a cserék és azok a játékosok játszottak, akik korábban kevés lehetőséget kaptak. Szoros meccset játszottunk a Dunaújváros ellen, de örültem, hogy akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak, azok is felvették a meccs ritmusát, kiadtak magukból mindent, és az első játszma gyenge kezdése után sikerült győztesen távozni a pályáról. Úgy vélem, hogy a szoros, éles meccseknek köszönhetően mindkét vendégcsapat jó szájízzel távozott Szegedről. Mi is, hiszen megint sokat léptünk előre, de látszik, hogy sok munka vár még ránk, nagyot kell még lépni a bajnokság kezdetéig, és annak első részében is. De biztos vagyok benne, hogy egyre jobbak leszünk – összegzett Berkes Zoltán, a férfi csapat vezetőedzője a klub honlapján.

– Ez volt az első meccsünk a szezonban, ez érződött is az első találkozón. Nem találtuk a helyünket, görcsösen játszottunk, és nem tudtuk teljesen azt a játékot hozni, amit valójában tudunk. De ez a torna erre szolgál. Az UTE ellen már sokkal harciasabban játszottunk, lehetetlen labdákat visszahoztunk és lehetetlen helyzetekből szereztünk pontot, amelynek én kifejezetten örültem. Ez a két csapat nagyon jó, így nekem is nagyon jól jött ez a két találkozó, hogy megnézzem, hol járunk, és mik lehetnek a reális elvárásaim a csapattal szemben. Nagyon elégedett vagyok a látottakkal, a játékosokkal és egyben, mint csapattal, mert nagyon szép az, amit elsőre letettek az asztalra. Innen csak felfelé van, és remélem, hogy egy sérülésmentes szezon vár ránk, és elkerülnek minket a problémák. Nagyon várjuk a következő hétvégét, amikor újabb torna vár ránk, aztán pedig jöhet a bajnokság. Készen fogunk állni rá – mondta Milodanovics Andrea, a női csapat edzője.

IV. Vidux-kupa, eredmények

Vidux-Szegedi RSE (férfi) – Kecskeméti RC 1:2 (25:20)(25:27)(19:25)

Szegedi RSE (női) – BDSE 1:2 (21:25)(18:25)(25:18)

Kecskeméti RC – DKSE 3:0 (25:17)(25:15)(25:14)

BDSE – UTE U21 1:2 (26:24)(22:25)(17:25)

Vidux-Szegedi RSE (férfi) – DKSE 2:1 (22:25)(25:23)(25:18)

Szegedi RSE (női) – UTE U21 2:1 (25:23)(25:23)(20:25)