Mikler Roland, Mario Sostaric, Dean Bombac, Bánhidi Bence, Matej Gaber és Gleb Kalaras. Őket mindenképpen kiemelhettük a 35–32-es szegedi vereség alkalmával is a kieli mérkőzés kapcsán. Ahogyan pozitív, úgy negatív teljesítményből is jutott a németországi túrára, ettől viszont fontosabb, hogy a fentebb említett játékosok milyen egyéni fejlődésen mentek keresztül a meccsen belül. Mikler nagyszerűen kezdett, majd kopott a teljesítménye, de a második játékrész hajrájára visszatért Imsgard helyett és megújulva újabb bravúrokat tudott bemutatni. A hivatalos statisztika szerint tizenkét védéssel zárt. Korábbi, világklasszis önmagát idézte Bánhidi Bence, akit parádés labdákkal talált meg többször is a remekül irányító Bombac. Gaber és Kalaras pedig védekezésben nyújtott jó teljesítményt a harmincöt kapott gól ellenére is.

A péntek az utazásról szól, Kiel-Hamburg-Belgrád-Szeged útirányon át jut haza a Tisza-parti csapat. Kevés pihenés jut a szegedi kézilabdázóknak, hiszen szombaton már a Fejér-B.Á.L. Veszprém ellen lépnek pályára, ráadásul idegenben. A fiatalabb veszprémi klub az előző idényben a 12. helyen végzett a bajnokságban. Idegenben 42–26-ra, itthon pedig 46–30-ra nyert Éles József csapata ellen az OTP Bank-Pick Szeged.

Átalakult a nyáron a veszprémiek kerete, amelyből távozott az egyik legnagyobb tehetség. Éles Benedek a német másodosztályú Mindenben pallérozódik tovább, de Stranigg, Miklós, Podoba, Machác, Tóth Péter, Seregi és Ludmán sem náluk játszik már. Leigazolták Hornyák Bencét, Grünfeldert, Szuharevet, Djukicsot és Nureldent.

Idei három bajnokijukból a legutóbbit nyerték meg a veszprémiek Budakalászon 29–28-ra, Dabason viszont 34–29-res otthon pedig a NEKA-tól 29–25-ös vereséget szenvedtek.