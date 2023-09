Az elmúlt két évben rendre megszenvedett a Szentes a KSI ellen, ráadásul nem is tudott mindig nyerni. Ez most már egy átalakult, erősebb és motiváltabb Metalcom. A KSI viszont a távozó szupertehetségek ellenére is brusztos csapat maradt, ehhez mérten jobban is kezdett. Egy negyed után 3–1-re vezettek a hazaiak, majd a másodikban sem sikerült átvenni a vezetést a Szentesnek 4–4 után. A nagyszünetben 6–4-re a KSI vezetett.

A harmadik negyedre támadásban és védekezésben is sokat javult a Metalcom, így egy 4–0-s sorozattal ellépett 8–6-ra. Az utolsó nyolc percben is a vendégek találtak be elsőként. A KSI tapadt, de ez csak arra volt elég, hogy ne növekedjen tovább a különbség.

A Zue.hu Szegedi VE szerdán 20 órától fogadja a 3. fordulóban a Vasast, A 4. körben szombaton a Kaposvár érkezik Szentesre, míg a Szeged tévés meccsen a Honvéd vendége lesz.

Komlósi Péter: – Gratulálok a KSI-nek, mert több olyan periódusa is volt a mérkőzésnek, amikor két góllal előrébb járt nálunk. A harmadik negyedben tudtuk átvenni a vezetést, majd a negyedikben biztosítottuk be a győzelmünket. Nagyon meredek mérkőzést játszottunk, a KSI pedig jól vízilabdázott. Passzívan támadtunk, a meccs elején pedig túlzottan kinyílt a védelmünk, ebből kaptuk a gólokat. Megbeszéltük, hogy a hazaiak M-zónája ellen miként kell játszani, de hiányzott az agresszivitás a támadásainkból. Kellett egy pici szerencse is a sikerünkhöz, de örülök neki nagyon, mert őrült nehezen jött meg.

KSI–Metalcom Szentes 8–10 (3–1, 3–3, 0–4, 2–2)

E.ON férfi vízilabda OB I., 3. forduló. Budapest, Komjádi Béla Sportuszoda. Vezette: Kovács Cs. T., Rubos.

KSI: Fejes – Szőke 3, Balogh 3, Mezei, Bede 1, Iriczfalvi, Irmes. Csere: Niklász 1, Mihov, Pocsai, Benedek M., Nagy Z., Cseh A. Vezetőedző: Horváth János.

Metalcom Szentes: Kovács B. – Pethe, Asanin, Bozó, Szatmári 2, Biros B. 1, Hajdú 2. Csere: Magyar 2, Vékony, Csorba 2, Vismeg B. 1, Kürti-Szabó M. Vezetőedző: Komlósi Péter.

Gól – emberelőnyből: 5/2, ill. 5/3.

Ötméteresből: 3/3, ill. -.

Kipontozódott: Irmes.