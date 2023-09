– Külön kívánság nem fogalmazódott meg bennem, remélem, egy torta azért lesz – kezdte Kovács Árpád annak kapcsán, hogy éppen a mai napon ünnepli 18. születésnapját.

Az SZVSE atlétájának 4x400 méteres váltóban való futása izgalmasan indult, hiszen kerülgetnie kellett a riválisokat.

– Visszanéztem párszor a futásomat. Olyan sebesség mellett nem lehetett nagyon gondolkozni. Valószínű soha nem felejtem el a történteket, felejthetetlen az a buzdítás, amit a közönségtől kaptunk. Számítottunk a magyar csúcsra, a srácokkal is azt beszélgettük, hogy ez egy reális cél lehet. 45.9-es átlagot igényelt az előző csúcs, a vezetőséggel egyeztetve is abban maradtunk, hogy ez meg is lehet, de nem volt elvárás felénk – idézte fel a vb-n történteket Kovács Árpád, aki a vb rajtjától kezdve már Budapesten volt a csapattal, közösen edzett a csapatta, valamint a többi versenyt is követhette.

– Nem gyakran futok váltóban, de amikor igen, akkor nagyon szeretek. Itt fontos az, hogy nem csak magamért, hanem egymásért küzdünk, sőt, mivel magyar mez van rajtunk, így a hazánkért is. Eddig azt mondtam, könnyű egy váltófutás, most már ezt másképp gondolom, mert mindig akadnak váratlan helyzetek – tette hozzá Kovács Árpád.

– Huszonnégy évet várt a szövetség arra, hogy valaki leradírozza azt a csúcsot. Szerencsére levonulhattam hozzájuk a bevonulás előtt, ez egy hatalmas élmény volt. Egy olimpiai év és érettségi következik, ha minden jól megy, akkor fedettpályán megpróbáljuk megvédeni a hármas bajnoki címet. Kiemelném, hogy ez a kissrác mert egy nagyot álmodni, de hogy valaki egy világbajnokságon futhat, azt nem dobálják csak úgy, ezért tenni is kellet. A huszonötéves edzői karrierem egyik legnagyobb sikere – összegzett Menyhárt Zoltán, Kovács Árpád edzője.