96 országból, több mint ezer magyar településről összesen mintegy 23 ezren érkeztek a 38. Spar Budapest Maraton fesztiválra. A maratoni táv résztvevői vasárnap 9 órakor rajtoltak, a 42195 méteres futamot harmadikként zárta a szegedi Simon Péter. A Titán TC sportolója nem csupán a dobogós eredmény miatt örülhetett, hanem hogy sikerült megdöntenie egyéni csúcsát, az eddigi 2 óra 36 perces idejét vasárnap 2 óra 32 perc 34 másodpercre faragta.

– Az egyéni csúccsal is elégedett lettem volna, de ez a dobogós helyezés megkoronázta a szezonomat. Fantasztikus élmény volt, több barátom is a helyszínen szurkolhatott. Az időjárás egy picit lehetett volna kegyesebb hozzánk, de így is életre szóló élményt szereztem. Harminckettő és harminchat kilométer között volt egy komoly mentális mélypontom, de sikerült ezen túllendülnöm, és visszaelőztem a riválisomat. Az utolsó kilométerig ment a csata a dobogóért, harminckét kilométerig egy német sráccal futottam, onnantól egyedül, majd a vége felé világossá vált, hogy meglehet a dobogó. Egy elég lassú pálya volt a budapesti, sok visszafordítóval, kíváncsi lennék, hogy egy gyorsabb pályán, mint mondjuk a berlini, mit tudnék futni – így jövőre szeretnék két óra harminc perc alatt célba érni – összegzett a Titán TC sportolója. A maratont egyébként az amerikai Mitchell Baum nyerte, 2 óra 24 perc 36 másodperces idejével.

Simon Péter számára ezzel befejeződött a szezon, most egy egyhónapos pihenés következik, majd indul a következő szezon megtervezése és az alapozó munka.