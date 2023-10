Esélyesként várhatta a nyíltvízi úszók Korfun zajló junior Európa-bajnokságának 10 km-es számát Fábián Bettina. Az FTC szegedi sportolója ugyan az utolsó körre még hatodikként fordult, ám ekkora olyan tempóra váltott, amellyel állva hagyta a mezőnyt: a végén 15 másodperces előnnyel ért be első helyen, így Európa-bajnoki címet szerzett.

– Ez nem az idénynek a megkoronázása, hanem a korosztályos pályafutásomnak is. Emiatt is nagyon örülök, hogy így sikerült ez a verseny, mert egyértelműen az aranyérem volt a cél, és boldog vagyok, hogy megszereztem. Senki nem akart elöl úszni, kifelé ugyanis eléggé szembekaptuk a hullámokat, nekem is nehezemre esett az a szakasz, sokat kivett belőlem, azaz úgy voltam vele, hogy ha már nem tudtam széttépni a mezőnyt, akkor inkább tartalékolok a végére, azt ugyanis tudtam, hogy a hajrám nekem a legjobb – nyilatkozta az aranyérmet követően Fábián Bettina. A futamban egyébként a dobogó harmadik fokára szintén egy magyar versenyző, Szimcsák Mira állhatott.

A korosztályos Eb zárónapján az 5 km-es váltóval is aranyérmes lett a szegedi sportoló, a csapat a Szimcsák Mira, Fábián Bettina, Hambardzumyan Arshak, Kovács-Seres Hunor összeállításban nyert aranyat. Az Eb éremtáblázatán a magyar csapat végzett az élen, miután négy arany, két ezüst és egy bronzérmet szerzett az Eb-n. Fábián Bettina számára ezzel véget értek a junior korosztályos versenyek.

– Nagyon jó érzés így búcsúzni – előtte leperegtek a juniorévek előttem, és most azt érzem, hogy nyugodt szívvel hagyom itt a korosztályos versenyeket, mert nagyon jó az utánpótlásunk, a fiatalok is remek eredményeket értek el. És tényleg nagy boldogság, hogy két éremmel, két aranyéremmel fejeztem be ezt a szakaszt – összegzett a Magyar Úszó Szövetségnek Fábián Bettina.