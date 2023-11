Ismét ingyen mehet be a szegedi vízilabdameccsre az, aki érvényes Pick-bérletet mutat fel a jegypénztárnál. Ezúttal viszont azokat is ingyen engedi be a Szegedi Vízilabda Egylet, akik a holnap 16.30-kor a Pick Arénában kezdődő Magyarország-Lengyelország barátságos férfi kézilabda-mérkőzésre vásároltak belépőt és magukkal hozzák. Nem véletlen az “árukapcsolás”, hiszen a vízilabdások meccse éppen a kézilabda-találkozó miatt kezdődik az eredetihez képest korábbi időpontban.

Igazi rangadó vár a szegediekre, mivel a Miskolchoz hasonlóan hat pontot gyűjtöttek eddig. Jobb gólkülönbségének köszönhetően a Tisza-partiak foglalják el a nyolcadik helyet a tabellán, a borsodiak a kilencedikek. Rossz hír viszont, hogy az UVSE elleni győztes idegenbeli mérkőzésen négy percre kiállított Nagy Márton játékára eltiltás miatt nem számíthat Kiss Csaba vezetőedző.

Nem esélyesként ugrik medencébe otthon a Metalcom Szentes, amely a bombaerős Vasast fogadja. Az angyalföldiek az előző fordulóban brutális erődemonstrációt tartottak, ugyanis az előző idény ezüstérmesének, az OSC otthonában győztek 18-8-ra. Egyetlen vereségüket a BVSC vendégeként szenvedték el (14-13) a bajnokságban, míg az Euro Kupában mindhárom meccsüket megnyerték. Legyőzték az olasz Savonát, a Honvédot, és a görög Apollon Smirnist is. A szentesiek a héten erőnléti edzéseken vettek részt leginkább, szemük előtt már a jövő szombati Miskolc elleni fontos meccs lebeg.