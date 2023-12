Azonos mérleggel várhatta a szerda esti bajnokit a Veszprém és a Vásárhelyi Kosársuli.

Bár jól kezdtek a vásárhelyiek, 5–8 után a Veszprém irányította a meccset. A második negyed közepén az egyre inkább ritmusba kerülő hazaiak kintről is pontosabbak voltak, így a 15. percben 15 ponttal, 41–26-ra vezettek. A nagyszünetre azonban tízen belülre tudott kapaszkodni a Kosársuli Pinnyey kosarának köszönhetően, 48–40 a félidő.

A harmadik negyedben azonban jött Madár András: a veszprémiek rutinos játékosa egymás után hat triplát dobott be hiba nélkül. A négyperces vásárhelyi gólcsend, valamint ezek a triplák pedig eldöntötték a meccset, 78–52-ről jöhetett a negyedik negyed.

Innen már nem volt visszaút, Madár ráadásul további három távoli kísérlete is kosárral zárult, így egymás után kilenc hárompontost jegyzett – végül 13 triplával zárt. A Kosársuli végül egy 34 pontos vereséget szenvedett, így 4–7-es mérleggel várhatja a folytatást.

Veszprém Kosárlabda Klub-Vásárhelyi Kosársuli 109-75 (27-18, 21-22, 30-12, 31-23)

Férfi kosárlabda NB I/B., Zöld csoport, 11. forduló. Veszprém, Vetési Albert Gimnázium. Vezette: Hervay, Sentényi, Magyari.

Veszprém: Szabó 28/3, Madár 46/39, Varga 9/9, Prodanovic 7, Takács 2. Cserék: Scheff, Szeifert, Ráskai 3, Ratiani 9, Birkás 5. Vezetőedző: Alex Geddes.

Kosársuli: Borbáth 13, Balogh 16/3, Bálint 23/12, Kelemen 13/3, Pinnyey 8. Cserék: Bősz 2, Filak, Kass, Knyur.

Edzőpáros: Utasi Gábor, Saša Vejinović.

Alex Geddes: – Nagyszerű teljesítményt nyújtottunk. Jól támadtunk, jól alakítottuk ki a lehetőségeinket és remekül használtuk ki a helyzeteinket. Természetesen ki kell emelni két fenomenális egyéni teljesítményt, amelyet Madár Andrástól és Szabó Pétertől láthattunk, akik győzelemre vezették a csapatot. De azt is fontos elmondanom, hogy minden apróság, amit kértem a játékosoktól, azt megtették a találkozó nagy része során. Ennek is köszönhető volt a mai fantasztikus győzelem. Nagy gratuláció a srácoknak! Amit még elmondtam neki, hogy ilyenkor nemcsak örülni kell a sikernek, de emlékezni is kell arra, hogy mi minden kell egy ilyen győzelemhez. Ezt a teljesítményt kell tovább vinnünk a következő találkozóra, amelyet hívhatunk egy lokálderbinek, hiszen a székesfehérvári barátaink ellen fogjuk vívni.

Utasi Gábor: – Gratulálok a Veszprém csapatának, azon belül is főként Szabó Petinek és Madár Bandinak, mert amit ma műveltek velünk, az extra volt. Vannak ilyen napok, amikor az egyik játékosnak minden bemegy, hiába próbáltunk meg mindenféle védekezést. Ma ők ketten majdnem több pontot dobtak, mint nálunk az egész csapat. Ezért csak dicséret illeti őket. A csapatom küzdött az utolsó pillanatig, a játékosaimat is megilleti a dicséret, mert mindent megpróbáltak, hogy limitáljak őket, de ma ez egy lehetetlen küldetés volt, ennyire futotta az erőnkből. Javulnunk kell védekezésben és ezen is leszünk.