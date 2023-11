A sereghajtó Apátfalva otthonában nagy meglepetés lett volna, ha az eddig hibátlan mérleggel álló Sándorfalva pontot veszít. Nos, ez nem is következett be, a listavezető magabiztos játékkal győzött, így a 11. meccsét is megnyerte a szezonban. Tapad rá a Deszk, amely fordított a St. Mihály ellen, míg a Csongrád egymás után negyedik sikerét aratta, és továbbra is dobogós helyen áll. Javított a Mindszent, amely a Zsombót verte meg saját közönsége előtt.

Négy veretlen meccs után maradt pont nélkül az UTC, amely több mint egy félidőt emberhátrányban játszott, ezt pedig kihasználta a Mártély, és elvitte a három pontot a Kertész utcából. Szezonbeli első döntetlenjét játszotta a Csengele, amely a Tömörkény ellen bár vezetett, de meg kellett elégednie az egy ponttal. Ebben az idényben először tudott győzedelmeskedni idegenben Röszke, amely a Csanytelek otthonában szerzett értékes három pontot, így meg is előzte ellenfelét.

Eredmények, 11. forduló: Csongrád–Algyő II. 5–0 (2-0), gólszerzők: Szabó-Bogár D. (3.), Lévai M. (25.), Kanász-Nagy M. (73.), Kordás B. (75., 79.). UTC–Mártély 2–4 (2-1), gsz.: Jozi (4.), Mohammadreza (24.), ill. Kovács A. (12.), Papp E. (56.), Sági Á. (80.), Sörös H. (85.). Kiállítva: Bokányi B. (41., UTC). Apátfalva–Sándorfalva 0–5 (0-2), gsz.: Széll K. (28.), Varga R. (44., 49.), Godó L. (54., 69.). Mindszent–Zsombó 4–0 (1-0), gsz.: Babcsán M. (2.), Mohácsi O. (68., 73.), Csatlós G. (77.). Deszk–St. Mihály 2–1 (1-1), gsz.: Martinkovics M. (28.), Szabó R. (50., 11-esből), ill. Olajos Cs. (26.). Csengele–Tömörkény 1–1 (0-0), gsz.: Versegi Zs. (49.), ill. Burka R. (53.). Csanytelek–Röszke 0–3 (0–1), gsz.: Koncz R. (42.), Berta M. (77.), Babarczi M. (84.).

A 12. forduló programja, szombat, 13.30: UTC–Csengele, Mártély–Csongrád, Röszke–Mindszent, Zsombó–Apátfalva, Sándorfalva–Tömörkény. Vasárnap, 13.30: Algyő II.–Deszk, St. Mihály–Csanytelek.